SAN FRANCİSCO - Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkladı - Son Dakika
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SAN FRANCİSCO - Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkladı

11.01.2023 10:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini belirterek bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

ABD ziyareti kapsamında hafta başında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne giden Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor." dedi.

"İç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı"

Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı." diye konuştu.

Varank, Tesla'nın Türkiye'ye teknoloji alanında yatırım yapmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye özellikle yatırım ve AR-GE anlamında çok ciddi bir teşvik sistemine sahip. 'Gelin bundan istifade edin, yatırım yapın' dedik. Pazara girmek kendileri açısından önemli ama bizim açımızdan da teknoloji ve üretim yatırımı yapmaları önem taşıyor. Bunlarla ilgili tekliflerimizi sunduk. Şu anda Tesla'nın halihazırda Türkiye'den tedarikçileri var." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edeceğiz"

Şirketin, Türkiye'nin tek tedarikçi olduğu, sadece Türkiye'ye ürettirdikleri ürünlerinin de olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Böyle bir altyapıyı kullanmaları bizim açımızdan önemli. Önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edeceğiz. Tüm dünyadan global markaları ülkemize davet ediyoruz. Otomotiv endüstrisinde olduğu gibi farklı sektörlerde de bütün firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sonrasında, dünyada değer zincirlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Batı ülkeleri farklı tedarikçi arayışı içerisinde. Türkiye de en önemli alternatiflerden bir tanesi. Bu manada Tesla ile de iş birliği yapmak istiyoruz. Tekliflerimizi yaptık."

Mustafa Varank, Türkiye'nin Tesla ile çalışmalarının sadece otomotiv endüstrisiyle sınırlı kalmadığını da belirterek, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ilk olarak Türkiye'ye SpaceX roketlerini pazarlamak için geldiğini, söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını SpaceX aracılığıyla uzaya fırlattığını ve Türkiye'nin SpaceX'in ilk müşterilerinden biri olduğunu anımsattı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elon Musk arasında samimi bir ilişki olduğunu da belirtti.

Bakan Varank Tesla'nın Fremont Fabrikası'nı ziyaret etmişti

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e katılmak üzere geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Varank, ülkedeki temasları kapsamında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ni de ziyaret etmişti.

Varank, Kaliforniya'daki en büyük üretim tesislerinden biri olan Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda incelemelerde bulunmuş ve şirketin geliştirdiği otomobiller ile üretim modeli hakkında bilgi almıştı.

Bakan Varank, Tesla fabrikasına yaptığı ziyarette şirket yöneticileriyle de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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