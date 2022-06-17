Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği

17.06.2022 20:12
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' çağrısı değerlendirmelerinin tamamlandığını belirterek "Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürün geliştirilecek ve kritik hammaddeler üretilecek" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' çağrısı değerlendirmelerinin tamamlandığını belirterek "Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürün geliştirilecek ve kritik hammaddeler üretilecek" dedi.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini hedefleyen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda, 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' çağrısı değerlendirmeleri tamamlandı. Dün yaptığı konuşmasında sonuçların bugün açıklanacağını belirten Bakan Varank, bugün değerlendirmeler sonucunda 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

PROJELERİN AR-GE BÜYÜKLÜĞÜ  87 MİLYON 500 BİN TL

Bakan Varank, titiz bir değerlendirme sürecinin sona erdiğini belirterek 21 proje için kabul kararı verdiklerini söyledi. Bu 21 projenin Ar-Ge büyüklüğünün 87 milyon 500 bin TL olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon TL ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL düzeyinde oluştu. Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içerisinde 16 milyar 500 milyon TL düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürün geliştirilecek ve kritik hammaddeler üretilecek" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 02:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21 projeye 'Üretimde Yapısal Dönüşüm' desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement