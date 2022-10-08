Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu

08.10.2022 09:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunarak yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

EKİM AYINA İLİŞKİN AYLIKLAR HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bakan Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

YORUMLAR
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Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık Bakan Yanık: Ekim Ayına İlişkin 2,1 Milyar TL Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıklarını Hesaplara Yatırdık Bakan Yanık: '2050 yılında her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağı öngörülüyor' Bakan Yanık: '2050 yılında her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağı öngörülüyor'
Kaynak: İHA

Derya Yanık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu - Son Dakika

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