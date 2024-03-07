Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek burada partililerle bir süre sohbet etti.
Daha sonra AK Parti Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Aydın, burada da partililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ahmet Aydın'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu eşlik etti.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarının 2,4 trilyon lira olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak sulama projeleriyle ilgili yatırımların toplam adedinin 527 olduğunu ve Kızlaryolu Barajı'nın da bu projelerden biri olduğunu ifade etti.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir araya gelen 15 girişimci kadın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 'nın sağladığı destekle, yörede üretilen kestanenin katma değerli ürünlere dönüştürüleceği bir tesis kurdu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.
Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, atölyenin önemine vurgu yaparak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Kırgızistan'da Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede enerji açığı olduğu için elektrik kullanımı kısıtlanacak ve programlanmış elektrik kesintileri yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, enerji tesislerindeki sorunlara dikkat çekerek, enerji sektörünü düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ülkede enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken, hidroelektrik santrallerinin eksikliği nedeniyle enerji ithal ediliyor.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Seminerlerde dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. AİA Karadeniz Projesi, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarında görevlendirilen uzmanlar, gençlere sunulan destekleri anlattı. Etkinlikle gençlerin eğitim, staj, kariyer ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları amaçlanıyor. Üniversiteli gençler etkinliğe öğrenci kimlikleriyle ücretsiz olarak katılabilecek.
Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ülkenin mal dış ticareti 6,61 trilyon yuan olarak gerçekleşti. İhracat yıllık yüzde 10,3 artarken, ithalat yüzde 6,7 artış gösterdi. Çin, bu dönemde ithalat ve ihracatın tarihi bir zirveye ulaştığını ve beşinci ayda da yıllık bazda büyüme kaydettiğini açıkladı.
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