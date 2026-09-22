Bakan Yardımcısı Boyraz, InnoTrans\'ta 72 firmayla 30 bin kilometre hedefini açıkladı

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans 2026, mobilitenin geleceğini yapay zeka, otomasyon, alternatif tahrik sistemleri ve altyapının dijitalleşmesi ekseninde yeniden şekillendirmek üzere kapılarını açtı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen InnoTrans 2026, 25 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 59 ülkeden 3 bin 170 firmanın ulaşım teknolojisindeki yeni ürünlerini sergilediği fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda bu yıl, cihazların kendisinden çok, yazılımlar ve sistemlerin birbirine bağlanması (entegrasyonu) ön plana çıkıyor.

Genişletilen "AI Mobility Lab" kapsamında katılımcılar yapay zeka, robotik, veri işleme ve siber güvenlik çözümlerini stantlarında sergiliyor. Fuar kapsamında ayrıca ilk kez "AI on Track" hackathonu düzenleniyor. Kamu taşımacılığı segmentinde yer alan 414 firma ise otonom araçlar ve dijital biletleme sistemleriyle bilişim ve ulaşım sektörlerinin entegrasyonuna odaklanıyor.

Ray üstünde 113 araç vitrinde

Fuarın 3 bin 500 metrelik açık hava ray hattında 17 ülkeden 113 yeni nesil araç sahne alıyor.

Hidrojen ve batarya ile çalışan çevreci lokomotifler açık alanda sergilenirken, gece yolculuklarını daha konforlu ve ekonomik hale getirmeyi hedefleyen yeni nesil gece treni kabin konseptleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuara Türkiye'den TCDD'nin yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Kardemir, Sarkuysan, Gürmak ve Bozankaya'nın da aralarında bulunduğu 72 Türk firması katılıyor. Türk şirketleri, raylı sistem mühendisliğindeki yerli üretim kabiliyetlerini Avrupa sahnesinde sergiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, fuarda Türk şirketlerinin stantlarını gezerek firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuara bakanlığa bağlı tüm genel müdürlükler ve 72 yerli firma ile güçlü bir katılım sağladığını belirterek raylı sistemler alanında atılan yerli ve milli adımlara dikkati çekti.

Fuarın geçen yıllarda yalnızca birkaç Türk firmasıyla başlayan serüveninin bugün 72 firmaya ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade eden Boyraz, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerimizle birlikte raylı sistemler dünyasının kalbindeyiz. Burası, en ince komponentlerden hızlı tren setlerine ve lokomotiflere kadar sektörün geleceğinin sergilendiği bir alan. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve üretici firmalarla diyalog kurmak amacıyla her iki yılda bir fuara katılım sağlıyoruz. İlk yıllarda 3-4 firma ile başladığımız bu yolculukta bugün 72 firmamızla yer almamız, ülkemizin bu sektörde kaydettiği aşamayı açıkça gösteriyor. İnanıyorum ki iki yıl sonra bu sayı 80'lerin, 90'ların üzerine çıkacaktır."

"Demir yolu ağımızı 30 bin kilometreye çıkaracağız"

Hükümet ve bakanlık olarak son yıllarda kara yolu yatırımlarının yanı sıra demir yollarına ağırlık verdiklerini belirten Boyraz, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyük genişleme, hatlarda hizmet verecek araç ve gereç ihtiyacını da en az 2-3 katına çıkaracaktır. İhtiyacımız olan lokomotif, hızlı tren setleri ve metro araçlarını artık kendi ekosistemimizle, yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretilen ve saatte 125 kilometre hıza ulaşan yerli milli trenimiz de bu fuarda görücüye çıktı. Test sürüşleri devam eden bu araçlarımızın yakın zamanda seri üretimine başlayacağız."

"Sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon için demir yolları kritik önemde"

Fuarın bu yılki ana temalarından yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularına değinen Boyraz, iklim değişikliğiyle mücadelede demir yollarının üstlendiği role dikkati çekti.

Osman Boyraz, "Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Küresel iklim değişikliği karşısında karbon salımını sıfıra indirmek en büyük önceliğimiz haline geldi. Demir yolları sadece yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da fosil yakıtların çevreye verdiği zararı ortadan kaldıracak en önemli araç. Bakanlık olarak projelerimizi tamamen elektrikli üretim ve yeşil enerji odaklı kurgulayarak karbon ayak izini ciddi oranda düşürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı tren yatırımlarında yeni rotalar

Vatandaşların hızlı tren projelerine gösterdiği yoğun ilgiye değinen Boyraz, mevcut ve planlanan hatlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 kilometre hızlı tren hattımız bulunuyor. İstanbul'dan başlayarak Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Sivas, Tokat, Yozgat ve Karaman dahil doğrudan ve dolaylı olarak 19 ilimize hizmet ulaştırıyoruz. Bu hatlarda bugüne kadar 110 milyon vatandaşımız seyahat etti. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde devreye alacağımız yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik yeni bir hattımız daha var. Adana-Osmaniye-Mersin-Gaziantep hattı, Yozgat-Kayseri hattı ve test sürüşlerine başladığımız Bandırma-Bursa-Bilecik (Osmaneli) hattının 110 kilometrelik kesimini çok yakında açacağız. Ayrıca Kapıkule-Çerkezköy-Halkalı hattında çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Çorum-Kırıkkale hattı ile Zengezur Koridoru'nun bağlantısını oluşturacak Kars-Dilucu-Iğdır hatlarında da süreç devam ediyor. Yakın gelecek vizyonumuz doğrultusunda, bir vatandaşımızın hızlı trenle 48 saatte Türkiye'nin tamamını konforlu şekilde gezebileceği bir ulaşım ağı planlıyoruz."

Osman Boyraz, fuarda görevli teknik ekiplerin dünyadaki yenilikleri Türkiye'ye taşımak ve yerli üretimi küresel pazara sunmak adına yoğun bir gayret sarf ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.