Bakan Yardımcısı Demircan, Hamburg'da rüzgar tedarik zincirinde işbirliği istedi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Demircan, Hamburg'da rüzgar tedarik zincirinde işbirliği istedi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, WindEnergy Hamburg'da rüzgar tedarik zincirleri için dayanıklı ve uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Hükümetler, sektör ve yatırımcılar birlikte hareket ederse yeni rüzgar yatırımlarının hızlandırılabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların enerji güvenliği anlayışını değiştirdiğini belirterek, rüzgar enerjisinde dayanıklı tedarik zincirleri ve güçlü sanayi kapasitesi için uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu bildirdi.

Demircan, WindEnergy Hamburg etkinliğinin açılış konuşmasında, son yıllarda yaşanan gelişmelerin kamu ve özel sektörün krizlere yanıt verme kapasitesinin yanı sıra enerji güvenliğine ilişkin yaklaşımları da sınadığını söyledi.

Enerji güvenliğinin yalnızca yeterli kaynağa sahip olmak anlamına gelmediğini ifade eden Demircan, "Dayanıklı altyapı, güvenilir tedarik zincirleri, güçlü sanayi kapasitesi ve güvenilir uluslararası ortaklıklar da enerji güvenliğinin temel unsurları haline geldi." diye konuştu.

Demircan, rüzgar enerjisinin Türkiye ve diğer ülkelerin enerji güvenliği stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğunu, rüzgar enerjisinin yalnızca temiz elektrik üretiminde büyüyen bir kaynak değil, aynı zamanda önemli bir sanayi fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yıllar içinde deneyimli iş gücü, gelişmiş sanayi ekosistemi ve Avrupa piyasalarıyla yakın entegrasyon sayesinde güçlü rüzgar enerjisi üretim kapasitesi geliştirdiğini aktaran Demircan, "Bu altyapının daha da güçlendirilerek ülkenin yeni teknolojiler için bölgesel bir üretim merkezi konumunun pekiştirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rekabetçilik yalnızca emtialarla sağlanamaz"

Demircan, küresel ölçekte rekabetçiliğin yalnızca emtia ticaretiyle sağlanamayacağını, ekipman üreticileri arasındaki küresel işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve dayanıklı hale getirilmesinin küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin artırılması açısından önem taşıdığını kaydeden Demircan, bu nedenle uluslararası ortaklıkların kritik olduğunu vurguladı.

Demircan, Türkiye'nin kapılarının teknoloji sağlayıcıları, komponent üreticileri ve enerji yatırımcılarına açık olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hükümetler, sektör ve yatırımcıların birlikte hareket etmesi halinde yeni rüzgar enerjisi yatırımları hızlandırılabilir, küresel tedarik zincirleri güçlendirilebilir, daha rekabetçi ve dayanıklı bir sektör oluşturulabilir. Türkiye, yerleşik ve gelişmekte olan piyasalar arasında bağlantı kurarak sanayi kapasitesini ve büyüyen iç pazarını ortak hedeflere katkı sunmak için kullanmaya hazır. Uluslararası paydaşları somut işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyoruz."

WindEnergy Hamburg'un ilk gününde Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Kamu-Özel İş Birliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya'nın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla TÜREB Pavilyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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