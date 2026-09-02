Bakan Yardımcısı Gümen, Gökçeada'da organik üzüm hasadına katılıp üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Gümen, Gökçeada'da organik üzüm hasadına katılıp üreticilerle buluştu

Bakan Yardımcısı Gümen, Gökçeada\'da organik üzüm hasadına katılıp üreticilerle buluştu
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen programda organik üzüm hasadına katıldı. Gümen, tarımsal işletmeleri inceledi ve üreticilerle bir araya gelerek organik tarımın geliştirilmesi çalışmalarını değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde üzüm hasadına katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Gümen, "Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskanı Projesi" kapsamında Gökçeada'daki organik üretim alanları ve tarımsal işletmelerde incelemelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelen Gümen, bağ bozumu kapsamında üzüm hasadına katıldı.

Ziyaretlerde, Gökçeada'nın organik tarım potansiyelinin geliştirilmesi, organik üretimin yaygınlaştırılması ve yerel ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi, proje kapsamında yürütülen ve planlanan faaliyetler ele alındı.

Programa, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, İl Müdürü Ergün Demirhan, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Gümen, Gökçeada'da organik üzüm hasadına katılıp üreticilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Gümen, Gökçeada'da organik üzüm hasadına katılıp üreticilerle buluştu - Son Dakika
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