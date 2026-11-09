Bakan Yumaklı, COP31'de gıda arz güvenliğini milli güvenlik sorunu saydı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin geleceğin riski değil, bugünün yakıcı bir gerçeği olduğunu ve sınırları aşan bu gerçeğin tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, "Toprağın bereketi, suyun verimli yönetimi ve gıda arz güvenliğinin kesintisiz tesisi, artık sadece ekonomik bir konu değil, milli ve küresel bir güvenlik meselesidir." dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) marjında düzenlenen Gıda, Tarım ve Sağlık Günü Yan Etkinliği'nde konuştu.

Küresel iklim değişikliğinin, artık geleceğin riski değil, bugünün yakıcı bir gerçeği olduğunu ve sınırları aşan bu gerçeğin tüm dünyayı ilgilendirdiğine dikkati çeken Yumaklı, "İklim krizinden en doğrudan ve en derin şekilde etkilenen sektörlerin başında ise hiç şüphesiz tarım ve su kaynaklarımız gelmektedir. Toprağın bereketi, suyun verimli yönetimi ve gıda arz güvenliğinin kesintisiz tesisi, artık sadece ekonomik bir konu değil, milli ve küresel bir güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, tarımsal üretim planlamasından akıllı tarım teknolojilerine, kuraklığa dayanıklı tohum ıslahından dijital su yönetimine kadar birçok yapısal reformu hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, doğal kaynaklarımızı korumak, hem de büyüyen nüfusumuzun gıda ihtiyacını sürdürülebilir kılmaktır. İklim kriziyle mücadele konusu sınırları aşan konudur ve topyekun bir dayanışmayı zorunlu kılmaktadır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sahada uyguladığımız tüm politikaların kalıcı ve sürdürülebilir olması, ancak bilimin, AR-GE'nin ve akademinin rehberliğiyle mümkündür."

Bugün konuşmayla birlikte açılışı yapılan yan etkinliklerin, YÖK liderliğinde akademik dünya ile buluşmasının çok kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, YÖK Başkanı Erol Özvar nezdinde, iklim dirençli tarım teknolojilerine, akıllı gıda sistemlerine ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayan tüm üniversitelere ve bilim insanlarına teşekkür etti.

Yumaklı, akademi ile tarlayı birleştiren bu sinerjinin, yeşil dönüşümün de en büyük yakıtı olacağına, bugün burada atılan adımların ve başlatılan bu tarım, gıda ve sağlık olmak üzere üç yan etkinliğin, Türkiye'nin COP31 vizyonunun ve küresel iklim diplomasisine sunacağı güçlü katkının göstergesi olduğunu vurguladı.

Sonraki oturumlarda, gıda arz güvenliği, su politikaları ve sürdürülebilir tarım başlıklarında küresel iklim krizine karşı çok önemli çözüm önerileri sunulacağına işaret eden Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada ortaya konacak fikirlerin, hem ülkelerimiz için hem de tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. COP31 yolculuğumuzda dünyayı daha yeşil bir gelecekte buluşturmaya azimle devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, pavilyonumuzdaki etkinliklerin verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Tarımın geleceğine iyi katkı: iyi yetişmiş gençler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da iklim değişikliğinin üretim üzerindeki baskısının, tarımda bilimsel bilgiyi ve nitelikli insan kaynağını daha da önemli hale getirdiğini belirterek, "Bugün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin üretim imkanlarını korumak için üniversitelerimizin bu alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

YÖK olarak en önemli görevlerinin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının niteliğini artırmak olduğuna işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Tarımın geleceğine yapacağımız en kalıcı katkı da iyi yetişmiş gençlerdir. Bugün Ziraat Fakültelerimizde kayıtlı öğrenci sayısı 45 bine çalışırken veterinerlik alanında lisansüstü öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 20 bin gencimiz eğitim görmektedir. Bizim sorumluluğunu bu gençlerin derslerini iyi öğretmek ve yeni teknolojileri kullanabilecek donanımla mezun olmalarını sağlamaktır."