Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın Açılışını Yaptı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Konya'nın tarım ve tarım teknolojilerinde önemli bir üs haline geldiğini belirtti. Fuarın, tarımda inovasyon ve sürdürülebilirliği destekleyen bir platform olduğunu vurguladı.

08.04.2025 13:26  Güncelleme: 13:41
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Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Konya tarım teknolojilerinde de çok önemli bir üs haline gelmiş durumda"

KONYA - Konya 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokol mensuplarının katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Bakan Yumaklı, "Konya sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de çok önemli bir üs haline gelmiş durumda" dedi.

Konya 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarının açılışı Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokol mensupları katıldı. Açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Konya sadece tarımda değil, aynı zamanda tarım teknolojilerinde de çok önemli bir üs haline gelmiş durumda. Bu fuar sadece ülkemizde değil dünyadaki bütün tarım alanındaki gelişimlerin bir arada görülmesini sağlayacak aynı zamanda önemli de bir platform. Bizler bakanlık olarak sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız" dedi.

"Üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Tarımın geleceğinin, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekilleneceğine dikkat çeken Yumaklı, "Konya Tarım Fuarı üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ülkemizi tarımda söz sahibi yapmak için çalışmalara devam eden bütün paydaşları bir araya toplamış durumda. Tarımın geleceği teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. Tarımda mekanizasyon ve verimliliğin artması çiftçilerimizin iş gücünü ve zamanını elbette ki kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bu fuarda sergilenen teknolojiler bizim bu değerlerimize daha hızlı ulaşma anlamında çok önemli bir yer tutmakta. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da, gelişen tarım teknolojilerine değinerek, fuarda sergilenen her bir makine ve teknolojinin toprağın bilgisayarla, emeğin bilimle buluştuğu bir çağın işareti olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da, Konya'da ve Türkiye'de tarım adına önemli adımlar atıldığını, fuarın hayırlı olmasını diledi.

"En önemli hedeflerimizden birisi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'nın Çatalhöyük'ten bu yana yaklaşık 9 bin 500 yıldır Anadolu'nun bereketli topraklarında tarımın merkezi olan bir şehir olduğunu belirterek, "Tarımsal üretim değeri, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından Türkiye'nin başkenti konumundayız. Konya sanayisinin bugün gelinen noktada başlangıcı da tarım makinaları üretimidir. Bugün bu fuar inşallah Konya'mız için çok büyük bir berekete vesile olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Yasasından itibaren en önemli hedeflerimizden birisi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde hem bitkisel hem de hayvansal üretime ciddi destekler veriyoruz. İnşallah tarımın geleceğinin konuşulduğu bu fuar Konya'mız için yeni bir kapının açılmasına vesile olacak" dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, "Şehrimizin küresel ekonomide aldığı payın artmasında lokomotif sektörlerden biri tarım ve tarımsal mekanizasyon sektörüdür. Fuarımız bu sektörlerin hem büyümesini hem de dünyaya açılmasını sağlıyor. Ayrıca yıl içerisinde Konya'nın en fazla ziyaretçi aldığı etkinlik olan tarım fuarı sayesinde sadece tarım değil, hizmetler sektörü de büyük bir hareketlilik kazanmaktadır. Fuar süresince artan yabancı ziyaretçi sayısı ve düzenlenen ticari alım heyetleriyle Konya'ya önemli bir miktarda finansal bir girdi de sağlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ptorokol mensupları yarafınıdan fuarın açılışı yapılarak stantlar ziyaret edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın Açılışını Yaptı - Son Dakika

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