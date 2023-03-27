Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar

27.03.2023 14:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye çıkarılan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden EYT kapsamında emekli olacakların da yararlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2019'da 1000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. 2022 Temmuz itibariyle 3 bin 500 TL'ye, 2023 Ocak itibariyle de 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştır" denildi. 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının da 2023 Nisan ödeme dönemi itibarıyla yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi; "Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun."

"BUGÜNE KADAR 114 MİLYAR TL İKRAMİYE ÖDENDİ"

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin de açıklamada şunlar kaydedildi; "2018'de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır.

RAMAZAN İKRAMİYESİ NİSAN AYI İÇİNDE YATIRILACAK

Emeklilerimize 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi, emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bakanlıktan EYT'lilere müjde: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar Bakanlıktan EYT'lilere müjde: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması

Kurban Bayramı, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
14:20 Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:05:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement