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Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti - Son Dakika

Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti

08.02.2022 20:44
Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, Londra'da görüştüğü yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticilerine, "Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" sözlerini sarf ettiği iddialarına Bakanlık'tan cevap geldi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticilerine, " Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"BAKANIMIZIN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI OLMADI"

Bazı mecralarda da bu tarz haberlerin çıkması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Bakanlık, açıklamasında, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Maliye Bakanı, Enflasyon, Türkiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin 'Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz' dediği iddia edilmişti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti - Son Dakika
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