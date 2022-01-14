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Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın - Son Dakika

Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın

14.01.2022 11:19

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını engellemek için marketlere çeşitli önerilerde bulundu. İsrafın önüne geçmek için reyon indirimlerinin önemine vurgu yapılırken, reyon indirimleri ile satılmayan tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanması istendi. Marketlere yapılan bir başka öneri ise son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin vatandaşa indirimli satılması oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önüne geçmek için "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu" yayınladı. Bakanlık, küresel olarak değerlendirildiğinde, gıda tedarik zincirleri boyunca oluşan toplam kayıp ve israfın %54'ü üretim ve hasat sonrası, %46'sı da işleme, dağıtım ve tüketim aşamalarında oluştuğuna dikkat çekti. Sadece tarımsal üretim safhasının tek başına %33'lük dilim ile gıda israfında en büyük paya sahip olduğu belirtildi.

REYON İNDİRİMLERİ YAPIN

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfının önüne geçmek için marketlere de çeşitli önerilerde bulundu. Kılavuzda israfın önüne geçmek için reyon indirimlerinin önemine dikkat çekilerek, "Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır." denildi.

GIDA BAĞIŞI ÖNERİSİ

İsrafın önüne geçmek için gıda bağışının da önemli olduğu belirtilen kılavuzda, reyon indirimleri ile satılmayan ürünlerin bağış yapılması istendi. Yenilebilir durumunu kaybetmemiş, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak verilmesi önerildi.

SKT TARİHİ YAKLAŞMIŞ ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ SATIN

Marketlere yapılan bir diğer öneri ise son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli satılması oldu. Kılavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını arttırma için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın." ifadelerine yer verildi.

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Hasat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın - Son Dakika Ekonomi


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