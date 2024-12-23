Bakanlıklardan İşçi ve Müfettiş Yardımcısı Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlıklardan İşçi ve Müfettiş Yardımcısı Alımı

Hazine Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı 25 sürekli işçi alacak.

23.12.2024 09:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 sürekli işçi istihdam edecek.

Bakanlıkların konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Başvurular, 13-24 Ocak 2025 döneminde alınacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alınacak.

Başvurular, 27 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylar için noter kura çekilişi 28 Ocak 2025'te Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin tüm duyurular Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakanlıklardan İşçi ve Müfettiş Yardımcısı Alımı - Son Dakika

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