Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 462'ye çıktı

Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 462'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son bir yılda 48 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 113,43 dolardan işlem gününü tamamladı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 48 arttı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma 113,43 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 102,95 dolar seviyesinde kapattı.
Kaynak: AA
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