Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 462'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 462'ye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son bir yılda 48 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 113,43 dolardan işlem gününü tamamladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 462'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 48 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 113,43 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 102,95 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBaker HughesEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Leroy Sane’den kameramana canlı yayında küfür Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:34
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:03:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Baker Hughes verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 462'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android