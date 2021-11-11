Bakımı yapılınca iki kat fazla meyve veren domates fideleri askı tellerini kırdı

ANTALYA - Örtü altı sera üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde bakımı yapıldıktan sonra beklenenin iki katı ürün veren domates fideleri askı tellerini kopardı.

Yaklaşık 3 dönümlük serasına bu yıl domates eken Ali Uslu'nun domates fideleri büyürken verimsiz hale geldi. Seranın kontrollerini yapan Ziraat Mühendisi Semih Alpaslan domates fidelerinin ihtiyaçlarını tespit etti. Bakımı yapılan domatesler beklenenin iki katı ürün verince askı tellerini kopardı.

Önce fidelerin ihtiyacı olan suyun iyi ayarlanması gerektiğini, ne eksik ne de fazla olmaması gerektiğini, aksi takdirde domateslerin sağlığının bozulacağını ve verimli ürün alınamayacağını belirten Ziraat Mühendisi Semih Alpaslan, "Yaklaşık 2 ay önce bu seraya geldiğimizde durumun pek de iyi olmadığını gördük. Önce tepe alma işlemini yaptık. (Belli bir boyda ağacın uç filizleri kırarak büyümesini engellemek). Yoksa başka türlü fidanları kurtaramayacaktık. Ondan sonra fidanların ihtiyacı olan suyu verdik. Sera içinin nemlenmesini sağladık" dedi.

"Bölgemizde mevsime göre daha sıcak bir hava var"

Kasım ayında olmalarına rağmen bu mevsimde beklenen sıcaklığın üzerinde olunduğunu söyleyen Alpaslan, buna bağlı olarak fidelerin ihtiyacı olan suyu verdiklerini ve eksik besinleri takviye ettiklerini kaydetti.