Bakır Fiyatları Rekor Kırdı

28.05.2026 11:14
Mayıs'ta bakırın libresi, talep ve arz sıkıntılarıyla birlikte yüzde 5 yükselişle rekor kırdı.

Bakırın libresi, mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı yüzde 5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bakır piyasasında geçen yıl yaşanan ralli havası bu yıla da taşındı. Orta Doğu'daki belirsizliklerin küresel ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturmasıyla ABD/İsrail-İran Savaşı başladıktan sonra bakır fiyatlarında geri çekilmeler görülmesine karşın bu ürünün tedarikine ilişkin sıkıntıların ve talebin devam etmesi fiyatların tekrar toparlanmasını sağladı.

Savaşın başlaması sonrasında petrol tedarikine ilişkin aksamalar yenilenebilir enerjiye ilginin artmasına yol açtı. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesinde kullanılan bakıra olan talebi artırdı.

Şili'de üretimde yaşanan düşüş de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu

Son zamanlarda, Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılardan dolayı kükürt tedarikinin de olumsuz etkilenmesi bakır fiyatlarının rekor kırmasında etkili oldu. Özellikle Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bakır üretim hatları, cevher ayrıştırma için gereken sülfürik asit üretiminde bu kükürde bağımlı durumda.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de üretimde yaşanan düşüş, arz-talep dengesini talep lehine bozarak fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çin'in bakır ithalatının güçlü seyretmesi de bakır talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

ABD merkezli Freeport şirketinin Endonezya'daki Grasberg madeninde yaşanan ıslak cevher sorunu nedeniyle bakır üretiminin 2027 sonuna kadar tam kapasiteye ulaşamayacağına ilişkin haberler de arz endişelerini artırdı.

Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından mart ayında yüzde 6 azalan bakırın libresi bu gelişmelerle kayıplarını telafi etti. Nisan ayında yüzde 6 değer kazanan bakırın libresi, mayıs ayında da yükselişlerine devam etti. Mayıs ayının sonlarına doğru yüzde 5'e yakın değer kazanan bakırın libresi, 13 Mayıs'ta 6,67 dolarla rekor kırmıştı.

Bakırın libresinin yılbaşından bu yana getirisine bakıldığında ise yatırımcısına yüzde 11 kazandırdığı görüldü.

Kaynak: AA

