Bakü\'de IsDB 2026 Yıllık Toplantıları

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu'nun 2026 Yıllık Toplantıları, "Sürdürülebilir Refah İçin Bölgesel Entegrasyon" temasıyla düzenleniyor.

Organizasyonda, IsDB'nin 57 üye ülkesinden ekonomi ve maliye bakanları, merkez bankası başkanları, uluslararası kalkınma kuruluşlarının temsilcileri, yatırımcılar ve özel sektör yöneticileri bir araya geldi.

Azerbaycan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı toplantılar, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve ortak ekonomik hedefler doğrultusunda yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasını amaçlıyor. Etkinlikte, üye ülkelerin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal kalkınma sorunlarına yönelik çözüm önerileri de ele alınıyor.

Toplantılar kapsamında düzenlenen oturumlarda İslami finans, ticaret ve ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi, enerji entegrasyonu, dijital dönüşüm, yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadele, sağlık güvenliği, genç istihdamı ve sosyal koruma sistemleri gibi başlıklar masaya yatırılıyor.

Özel sektör ve yatırım gündemi öne çıkıyor

Yıllık toplantılar çerçevesinde gerçekleştirilen Özel Sektör Forumu'nda, helal ekonomi, etik finansman modelleri, KOBİ'lerin yeşil dönüşümü, yatırım fırsatları ve bölgesel entegrasyon konuları değerlendirildi.

Forum kapsamında, yatırımcılar ile kamu ve özel sektör temsilcileri arasında çok sayıda ikili görüşme yapıldı.

Azerbaycan'ın yatırım potansiyeline ilişkin özel oturumlarda ise enerji, ulaştırma, sanayi ve dijital ekonomi alanlarındaki projeler uluslararası yatırımcılara tanıtılıyor.

Gençlik ve sürdürülebilir kalkınma gündemde

Etkinlik kapsamında düzenlenen Gençlik Kalkınma Forumu'nda, bölgesel entegrasyonun gençler için istihdam, girişimcilik, eğitim ve inovasyon alanlarında oluşturabileceği fırsatlar tartışılıyor.

Bakü'deki toplantılar kapsamında ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Diyaloğu, çok taraflı kalkınma bankalarının iş fırsatları forumu, üst düzey yuvarlak masa toplantıları, sergiler ve bilgi paylaşım etkinlikleri de düzenleniyor.

İslam Kalkınma Bankası, Azerbaycan'a önemli katkılar sundu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, toplantılar kapsamında katıldığı oturumda, "İslam Kalkınma Bankası, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren ülkemizin yanında oldu ve ekonomik kalkınma sürecimize önemli katkılar sundu. Bu ortaklık, Azerbaycan'ın dinamik gelişiminde ve dönüşümünde önemli rol oynadı." dedi.

Azerbaycan ile IsDB arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini kaydeden Cabbarov, "Özellikle özel sektörün geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. İslam Kalkınma Bankası Grubu ile işbirliği, Azerbaycan şirketlerinin uluslararası standartlara uyumuna ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşerek bölgesel ve küresel pazarlarda daha etkin faaliyet göstermesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cabbarov, Azerbaycan'ın, bankanın oluşturduğu platformlar aracılığıyla üye ülkelerle ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak altyapı projeleri, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, sanayi üretiminin genişletilmesi ve KOBİ'lerin desteklenmesinin işbirliğinin öncelikli alanları arasında yer aldığını söyledi.

Bankanın, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne sağlayacağı destek, ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak

???????Toplantılara katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bankanın kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Çelik, "Türkiye olarak İslam Kalkınma Bankası ile kuruluşundan bu yana güçlü ilişkilerimiz bulunuyor. Kurucu ülkelerden biriyiz ve bankadan en fazla kredi kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Bu nedenle yıllara dayanan köklü bir işbirliğimiz var." diye konuştu.

Son yönetim kurulu toplantısında önemli bir karar alındığını belirten Çelik, "En son yönetim kurulunda hem Türkiye hem de dünya açısından önem taşıyan bir projenin onaylanması söz konusu oldu. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne İslam Kalkınma Bankası da katkı sağlayacak. Bu destek, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun 2026 Yıllık Toplantıları'nın 19 Haziran'a kadar devam etmesi ve üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni girişimlerin duyurulması bekleniyor.