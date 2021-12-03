İstanbul'da günlerdir etkili olan fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri barınaklarda havaların düzelmesini bekliyor. Tezgahlarda balık azalınca da tezgahta balık fiyatları yükseldi.
Balıkçı esnafı, "Lodos olduğunda balık dipte kaldığı için balıkçılar tutamıyor. Lodosun etkisiyle balık tekneleri balığa fazla çıkamıyor. Biz de balıkçılar olarak etkileniyor. İnşallah havalar düzelirse balıklar tezgahlarda biraz daha çoğalacak. Biraz daha düşüş yaşanır inşallah." ifadelerini kullanıyor.
Esnafın verdiği bilgiye göre lodos nedeniyle sarıkanat 80 liradan 100 liraya, mezgit 30 liradan 50 liraya çıktı.
Karadeniz levrek: 70-90 TL
Norveç somon: 120 TL
Barbun: 70 TL.
Karadeniz mezgit: 50 TL
Çinekop: 60 TL
Çupra: 70 TL
Alabalık: 12 TL (TANE)
Hamsi: 40 TL
İstavrit: 40 TL
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Son Dakika › Ekonomi › Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! - Son Dakika Ekonomi