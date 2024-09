Balık Av Sezonu Açıldı: Palamut Bol, Fiyatlar Düşüyor

Ekonomi

DENİZLERDE av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Av sezonunun başlamasıyla çeşit çeşit balıklar da tezgahlarda yerini aldı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'ndaki balıkçılar bu yıl palamuttan umutlu. Balıkçı Muammer Arduç, "Bu sene çok palamut var. Geçtiğimiz sezon balıkçılık olmadı doğru dürüst, yani palamut olmadı ama bu sene bol palamut var. Bu sene kimse merak etmesin mükemmel, bol şekilde balıkçılık olacaktır. Fiyatlar da düşecektir" ifadelerini kullandı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar denize açıldı, çeşit çeşit balık tezgahlarda yerini almaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'ndaki balıkçılar av sezonunun açılmasıyla bu yıl palamutun bol olmasını beklediklerini belirtti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle çeşidin artacağını belirten balıkçılar 1 ay içinde balık fiyatlarının da düşmesini bekliyo r.

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda bu sezon palamutun tane fiyatının 70 ile 120 lira bandında olması bekleniyor. Palamutun fiyatında geçen senelere göre düşüş yaşanıyor. Hamsinin kilosu ise geçen sezon 150 lira bandında iken bu sezon 250-300 lira aralığında seyrediyor. Lüfer, çinekop ve istavrit gibi balıkların da önümüzdeki bir ay içerisinde artacağı ve fiyatlarının belirleneceği öğrenildi.

'BU SENE BOL BALIK OLACAK'

Balıkçı esnafı Muammer Arduç, "Bu sene palamut çok var. Geçtiğimiz sezon balıkçılık olmadı doğru dürüst. Yani palamut olmadı. Ama bu sene mükemmel bir şekilde palamut var. Bol şekilde. Yalnız havaların soğuması lazım. Biraz havaların ve suların soğuması lazım ki balık da yüzeye çıksın. Onun için bu sene kimse merak etmesin mükemmel bir şekilde, bol bir şekilde balıkçılık olacaktır. Fiyatlar da düşecektir" dedi.

'ŞU ANDA EN ÇOK PALAMUT GİDİYOR'

Balıkçı Vedat Kalkan, 'Bu sene palamut ile başladı. Şu anda en yoğun olarak palamut geliyor. Hamsi şu an biraz az, kilosu da 200 yüz lira bandında gidiyor. Ama şu an palamut çok. Palamutlar 70 lira ile 100 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ama onun haricinde diğer balıklardan az az yeniyor. Mevsim olarak açıldık ama balık çeşitlerinin mevsimleri var. Şu anda en çok palamut gidiyor. Palamuttan sonra da hamsi, istavrit gibi ufak balıklar tercih ediliyor. Zaten çipura ve levrek her zaman olduğu için hamsi, istavrit, lüfer balığı başlayacak palamuttan 1 ay sonra" diye konuştu.

ŞİLE PALAMUDU 150 LİRADAN, LEVREK 200 LİRADAN SATILIYOR

Aşçı olan Saim Altun ise, "Biz de palamut satıyoruz şu anda. Palamut pilaki yapıyoruz. Palamut ızgarasını yapıyoruz. Şu anda palamut var. En çok bu siparişlerimiz oluyor. Palamut çok gidiyor şu anda. Burada müşterimize sunuyoruz. Şu anda palamut çok olduğu için 10-12 çeşit yemeğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda Şile palamudu 150 liradan satılırken, Karaköy'deki balıkçı tezgahlarında Şile palamudunun tanesi 130 lira. Karaköy'de Norveç somonunun tanesi 500 liradan satılırken, levreğin tanesi ise 200 liradan alıcısına ulaşıyor. Hamsinin kilosu ise 250 lira ile 300 lira arasında değişiyor.

'FİYATLARI DA UYGUN'

Tarihi Karaköy Balıkçılar Çarşısı'na balık almaya gelen Havva Burak, "Geçen senelere göre bu sene daha ucuz, daha güzel. Artık bakacağım hangi balık varsa o balığı alacağım. Tabii ki palamutu tercih ediyorum ama yanında başka ufak balıklardan da tercih ederim. Ben Karadenizliyim hamsiyi tercih edebilirim. Artık fiyatı düştükten sonra gelip alacağız" dedi.

Ergün Kızılkaya, "Balık fiyatları çok iyi ve tazeler de. Herkese tavsiye ediyorum. Palamutun tam zamanı. İmkanı olan şu anda gelsin palamut yesin. Ben haftada en az 2-3 sefer yemeye çalışıyorum. Çok da lezzetli şu anda, palamut yağlandı. Fiyatları da uygun. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bol çıktı. İnşallah bundan sonra lüfer de çıkar. Onu bekliyoruz" diye konuştu.