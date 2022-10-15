Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika
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Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

15.10.2022 00:57
Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

İstanbul'da balık tezgahları palamutla doldu.

İstanbul'da balık tezgahları palamutla doldu. Yaklaşık 1 kilo civarında olan palamut 70 lira civarında satılıyor.

İstanbul'da balık tezgahlarında son 1 aydır palamut bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda palamut fiyatları 4 tanesi 100 liraya kadar düşmüştü. Şimdi ise ağırlık olarak büyüyen palamutların tanesi 70 lira civarında satılıyor. Hamsi, çinekop döneminin ise palamutlar azaldığında gelmesi bekleniyor. Karaköy balıkçılar çarşısında hamsinin kilosu 70, çinekop 120, istavrit ise 80 liradan satılıyor.

Palamut sezonunda sona yaklaşıldığını ifade eden balıkçı Samet Balyemez, "Birkaç gündür hava esiyordu, denizlerde avlanmak zor oluyordu. Palamut az gelir gibi oldu. Hava düzeldi, şu an tekrar palamut bolluğu başladı. 60-70 lira palamut fiyatları normal. Bir palamutla iki kişi doyabiliyor. Palamut ve çinekop olduğunda hamsi az oluyor. Hamsi fiyatı 70 lira şu an, palamut çekildiğinde hamsi fiyatları da düşecektir" dedi.

"1 ay daha palamut bolluğu devam eder"

Yavuz Durmaz isimli balıkçı ise "Palamut yaklaşık 40 gündür boldu. Palamutun fiyatında biraz yükseliş var ama balıkların boyutu da arttı. Bir ay daha palamut bolluğunun sürmesini tahmin ediyoruz. Çinekop 120 lira civarında. Hamsi bu aralar az çıkıyor, kilosu 70-80 lira civarında. Vatandaşlarda bu dönemde palamutu tercih ediyor. Şu anda dondurucuları palamutla doldurma zamanı. Palamutun sonu geldi, palamut fiyatlarının daha fazla düşeceğini beklemiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika

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