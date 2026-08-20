Balıkçılara Palamut Müjdesi - Son Dakika
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Balıkçılara Palamut Müjdesi

Balıkçılara Palamut Müjdesi
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1 Eylül av sezonu öncesi palamut balığının görülmesi balıkçıları sevindirdi. Hazırlıklar devam ediyor.

Balıkçıların 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıkları sürerken, denizlerde palamut balığının görülmesi yüzleri güldürdü.

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknelerde bakım ve yenileme çalışmaları son aşamaya gelirken,

özellikle palamutla ilgili gelen olumlu haberler balıkçıların yüzünü güldürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında buz makinelerini yenilediklerini ve kapasitelerini artırdıklarını belirten balıkçılar, çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade ettiler. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten balıkçılar, önümüzdeki birkaç gün içerisinde kumanya ve diğer ihtiyaç malzemelerinin de temin edilmesiyle birlikte 1 Eylül'de denize açılacaklarını söylediler.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz Limanı'nda teknelerin bakım çalışması sürerken, tekne çalışanlarından Furkan Güleş bu sene palamudun bol olacağını umut ettiklerini belirtti. Güleş, "Tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Buz makinelerimizde yenileme yapıyoruz, biraz daha büyütüyoruz. Son aşamalara yaklaştık. Nasipse 1 Eylül'de nasibimizin peşine düşeceğiz. Gelen bilgilere göre bu sezon palamudun bol olacağı yönünde. Aldığımız bilgilere göre Sinop ve Samsun bölgelerinde bayağı varmış. Hazırlıklarımız hemen hemen bitti. İki-üç gün içerisinde kumanyalarımız gelecek. Gerekli olan malzemelerimizi tamamlayıp, 1 Eylül'de denize açılacağız "dedi.

Tekne çalışanlarından Emin Şimşek ise, bol bereketli bir sezon umut ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Kısıtlı bir zamanımız var. İnşallah sezona hazır bir şekilde tayfamızla beraber başlamış olacağız. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. İnşallah sezon bol ve bereketli olur, herkes kazanır. Palamut bizim için olmazsa olmazımız, bir nevi can simidimiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılara Palamut Müjdesi - Son Dakika

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