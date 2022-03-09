Balıkçıların akaryakıt endişesi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçıların akaryakıt endişesi

09.03.2022 00:58
Balıkçıların akaryakıt endişesi

Rusya-Ukrayna savaşından zarar gören Türk balıkçıları oldu.

Rusya- Ukrayna savaşından zarar gören Türk balıkçıları oldu. Akaryakıta gelen peş peşe zammın ardından zarar ettiklerini belirten balıkçılar, "Akaryakıt zammı bizi çok etkiledi" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL'yi aşarken mazot ise 21 TL'nin üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.

Zamlar sonrası balıkçı perişan

Daha önce 6-7 TL'ye alınan mazota 3 kat zam geldiğini belirten Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Kıyı balıkçılarımız, trole çıkan balıkçılarımızın söyledikleri tek bir şey var, 'Böyle giderse biz paydos edeceğiz.' Niye dediğimizde, 'tankerimizdeki mazot biterse bırakacağız' diyor. İstediği parayı veremiyoruz. Bir denize açılmaları önceden 100 TL ise, şimdi git gel 1000 TL. Balık da yoksa hep zarar ediyor. Bu bize de yansıyor. Balıkçılar da zor durumda, tekneler de zor durumda. Artan maliyetler, mazotun da artması büyük etki. Bir de arz talep var, vatandaş yiyemiyor. Bugün mezgit fiyatına 40 TL diyoruz ki bu mezgitler düne kadar 20 TL'ye satıyorduk. Büyük ihtimalle bu ayın sonunda kapatırız diye düşünüyorum. Normal şartlarda 15 Ağustos'a kadar kapatmıyorduk, ama mecburuz çünkü yapacak bir şey yok. Daha önce levrek, çipura, somon satıyorduk onlar da aldı başını gitti kim alacak? Önceden 40 TL'ye levrek satardık şimdi oldu 100 TL. Gerçekten mazot zamları çok etkiledi hepimizi" ifadelerini kullandı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Balıkçıların akaryakıt endişesi Balıkçıların akaryakıt endişesi Tayvan'dan Ukrayna'ya ekonomik yardım Tayvan'dan Ukrayna'ya ekonomik yardım

Türk Lirası, Akaryakıt, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçıların akaryakıt endişesi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçıların akaryakıt endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement