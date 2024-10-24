Balıkçılıkta Zorlu Sezon: Palamut Var, Hamsi Belirsiz - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılıkta Zorlu Sezon: Palamut Var, Hamsi Belirsiz

Balıkçılıkta Zorlu Sezon: Palamut Var, Hamsi Belirsiz

Karadeniz'de palamut avı artarken hamsi beklentisi umutsuz. Balıkçılar masraflardan şikayetçi.

24.10.2024 09:19
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1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. 54 günlük mesaide Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar hamsiden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

7 gün 24 saat boyunca radarları açık bir şekilde denizlerde seyir eden fırtınada en yakın limana sığınıp fırtınanın dinmesi ile yeniden denize açılarak balığın peşinden giden denizcilerin zorlu mesaisi 54 gündür sürüyor. Avlanma sezonunda ailelerinden uzak 7.5 ay geçirecek olan balıkçılar omuz omuza çalışarak ağlara takılan balıkları teknenin güvertesine çekiyor. Artvin ile Zonguldak arasında avlanan gırgır teknelerin ağlarına takılan palamut avı balıkçıların yüzlerini güldürürken, ilk geceden itibaren ekmek parası kazanmak için teknelerden bir an olsun ayrılamayan balıkçılar karadan onlarca mil uzaklıkta balığın peşinden gidiyor.

Tekne sahibi Mustafa Şen, palamut sezonunun iyi geçtiğini belirterek "Vatandaşlar bol ve ucuz balık yiyor. Ama bize göre masraflarımız ağır olduğu için pek hoş değil. Karadeniz'de çok fazla balıkçı teknesi var. Bu yüzden fiyatlar düşük oluyor. Palamut iyi gidiyor ama hamsi için aynı umudu görmüyoruz. Ama deniz işi belli olmaz" dedi.

"Hamsi olur ama bol olmaz diye tahmin ediyoruz"

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Trabzon'a gelen gırgır teknesinde balıkçılık yapan Eren Yurt ise "1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' dedik denize çıktık. Sezon idare eder ama masraflar ağır. Bu teknede 33 kişi çalışıyor. Bu sene palamut var ama para etmiyor. Buradan İstanbul'a nakliye 100 bin lira. Bize pastanın en sonu geliyor. Hamsi olur ama bol olmaz diye tahmin ediyoruz. Hamsinin olması için havaların soğuması gerekiyor. Denizin suyu halen daha sıcak. Mevsimler bu işi çok etkiliyor" diye konuştu.

"150 tekne içinde iğne iplik ararmış gibi balık arıyoruz"

Balıkçılardan Cengiz Yüksel ise balık sezonunun bu sene hareketli geçtiğini kaydederek "Balık çok olduğu için para etmiyor. Maliyetler ağır. Bu sezon pek para kazanamadık. Çok fazla balıkçı teknesi var. Trabzon ve Giresun arasında avlanıyoruz. 150'ye yakın tekne var. 150 tekne içinde iğne iplik ararmış gibi balık arıyoruz. Sezon aslında umduğumuz gibi geçmiyor. Hamsi için beklentimiz yok. Palamut hamsiyi yediği için pek fazla hamsicilik olacağı düşünülmüyor. Olursa sürpriz olacak. Ağlarımıza bazen hamsi geliyor ama bunun devamlılığı olur mu olmaz mı bunu kimse bilemez. 7 gün 24 saat mesaideyiz. Gece farklı gündüz farklı. Buradan en fazla Zonguldak'a kadar gittik. Ereğli'den geri döndük. Şimdilik balıkçılık Trabzon ve Zonguldak arasında gidip geliyor. Aralık'tan sonra hamsicilik başlıyor. Ama ne kadar olup olmayacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkçılıkta Zorlu Sezon: Palamut Var, Hamsi Belirsiz - Son Dakika

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