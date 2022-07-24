Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor

24.07.2022 16:01
Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Susurluklu muhtarlarla bir araya gelerek mahallerindeki ihtiyaçların giderilmesi için Eylül ayında çalışmaların başlayacağını müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Susurluklu muhtarlarla bir araya gelerek mahallerindeki ihtiyaçların giderilmesi için Eylül ayında çalışmaların başlayacağını müjdeledi. Başkan Yılmaz, 2024'e kadar ilçede; taşı olmayan sokak, suyu akmayan ve ihtiyacı giderilmeyen yer kalmayacağını da vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; şehrin dört bir yanında muhtarlarla buluşup görüşlerini alamaya ve mahallelerin ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet götürmeye devam ediyor

Köylerin acil ihtiyaçları için çalışmalar başlayacak

Susurluk'ta AK Parti teşkilatlarının oldukça aktif çalıştığını ve Memleketi Susurluk'un sorunlarına hakim olduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, muhtarlardan mahallelerindeki acil sorunları bildirmelerini istedi. Aciliyet gerektiren işlerin belirlenmesinin ardından Eylül ayında çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacağını söyleyen Başkan Yılmaz, köylerin acil ihtiyaçlarının 2023'e kadar giderileceğini söyledi.

Susurluk'un dezavantajları avantaja dönüşecek

Susurluk'ta 2024'e kadar; taşı olmayan sokak, suyu akmayan ve ihtiyacı giderilmeyen yer kalmayacağını müjdeleyen Başkan Yücel Yılmaz "Ağustos ayı içerisinde, Susurluklu gençlerin eğlenmesi için Susurluk Belediyemizle birlikte konserler düzenleyeceğiz. İlçe merkezinde de yollarla ve peyzajla ilgili çalışmalarımız olacak. Bizim derdimiz; Balıkesir'in çocukları, Balıkesir'de kalmayı seçsin. Balıkesir, 20 ilçesiyle birlikte çok güçlü bir şehir. Yaptığımız ve yapacağımız hizmet ve yatırımlarla Balıkesir'in her bir köşesini daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Susurluk'un dezavantajlarını avantaja çevirecek yatırımları hep beraber planlayacağız" diye konuştu.

Başkan Güney: Yücel Yılmaz Susurluk'a mührünü vuracak

Susurluk Belediyesi'nin temmuz ayı başında açılışını gerçekleştirdiği Canlı Hayvan Pazarı'nın ruhsatlandırılması konusundaki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney "Susurluk'un az bir eksiği kaldı. Asfalt ve tadilat gereken yerler ile sosyal konumu yükseltici ve istihdamlı projelerimize Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Hayvan Pazarı için Yücel Başkanıma teşekkür ederim. Susurluk Belediyesi'nin ilk defa ruhsatlı bir tesisi oldu. Susurluk için kaygı duyduğunu hep beraber gördük. Bundan sonra Yücel Başkanım Susurluk'a mührünü ve imzasını koyacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerine Susurluk'taki çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

. Susurluk'ta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz'a; Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk AK Parti İlçe Başkanı Melih Bağırgan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Gürsoy, İYİ Parti Susurluk İlçe Başkanı Mehmet Güzel, meclis üyeleri, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Susurluk, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor - Son Dakika

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