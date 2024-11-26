Balıkesir Büyükşehir\'in 2025 yılı bütçesi 20 milyar 500 milyon TL.

Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 bütçesi oy birliğiyle geçti. Bütçe, 20 milyar 500 milyon TL olarak onaylandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. 2025 yılı bütçesini sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yönetimi devraldıktan sonra gerçekleşen ilk bütçe görüşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Akın, bütçe hakkının halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla kamu gider ve gelirlerini belirleme hakkı olduğunu söyledi. Belediyelerin halka en yakın kuruluşlar olmasından dolayı bütçe hakkının en net uygulandığı kamu kuruluşları arasında geldiğini ifade eden Akın, halkın parasını, yine halk için en doğru ve en adil şekilde kullanma sorumluluğunu üzerinde hisseden bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

"Balıkesir halkının bütçesidir"

Bütçenin sadece rakamlardan oluşan bir belge olmadığını belirten Akın, 2025 yılı için hazırlanan bütçenin rakamların ötesinde aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlarını yansıtan, bu sorunlara demokratik, adil, kapsayıcı ve güvenli icraatları yansıtan bir politika belgesi olduğunu ifade etti. Hazırladıkları 2025 yılı bütçesinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, derin yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarına karşı halkçı, haktan ve halktan yana bir tutum alınarak hazırlandığını söyleyen Akın, "2025 Yılı Büyükşehir Bütçesi, Balıkesir halkının bütçesidir. 2025 yılı bütçesi, yoksulun, emekçinin, dışlanmışın ve hükümetin yıllardır uyguladığı politikalardan olumsuz etkilenen Balıkesirlinin bütçesidir. Uzun süredir çok derin bir ekonomik kriz ile boğuşan ülkemizde bu derin kriz, yoksulu daha yoksul, orta gelirliyi ise yoksul haline getirdi. 2025 yılı bütçemiz, işte bu olumsuz tabloyu bilerek ve dikkate alarak yoksulları, emeklileri ve işsizleri de gözeterek hazırlanmış bir bütçedir" diye konuştu.

Sosyal yardımlar 5 kat artacak

2024 yılı bütçesinde sosyal yardıma ihtiyacı olanlara verilen sosyal yardım miktarı 60 Milyon TL iken hazırladıkları 2025 bütçesinde bu oranı 5 kat arttırdıklarını açıklayan Akın, "2025 yılında bu miktarı tam 5 kat artırarak 300 milyon TL'nin üzerine çıkardık. Benzer bir hamleyi kırsal kalkınmaya ayırdığımız bütçede de yaptık. Çünkü bir tarım ve hayvancılık kenti olan Balıkesir'de kırsal kalkınmaya öncelik vereceğiz ve "Balıkesir Modeli" dediğimiz modeli hayata geçireceğiz. Bundan dolayı kırsala ayırdığımız ödeneği 300 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkardık. Bu ödeneğin 400 milyon TL'sini de doğrudan çiftçimize destek olarak aktaracağız. Bütçede değişiklik yaptığımız bir başka örnek de Özel Kalem Müdürlüğü bütçesidir. Sosyal yardımları beş kat artırırken, kırsala ayırdığımız bütçeyi 500 milyon TL'ye çıkarırken, Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinde de tam tersini yaptık. Daha önce Özel Kalem için belirlenen "Temsil ve Ağırlama Giderleri Ödeneğini" 21 milyon TL'den 8,5 milyon TL'ye düşürdük" diye konuştu.

Bütçede şeffaflık dönemi

2025 yılı bütçesini 20 milyar 500 milyon TL olarak belirlediklerini belirten Akın, "Bilmenizi isterim ki, yaşadığımız yüksek enflasyon, geçmiş dönemden aldığımız ağır borç yükü ve üzerimizdeki ağır faiz ödeme baskısı, kaçınılmaz olarak iş yapma biçimimizi ve hareket kabiliyetimizi olumsuz etkiliyor. Bütçemizi de bu bakış açısıyla şekillendirirken, 2025 yılı bütçesinde de temel önceliği bütçe disiplinine ve buna bağlı olan finansal sürdürülebilirliğe verdik. Bu bakışa uygun olarak bütçede şeffaflığa ve denetlenebilirliğe büyük önem veriyoruz. Mali açıdan ne durumda olduğumuzu halkımızın bilmesinin, hem onların en temel demokratik hakkı olduğuna, hem de şeffaflık ilkesi açısından da zorunlu olduğuna inanıyoruz. Yaşanan ciddi ekonomik krizi de dikkate alarak 2025 yılı için tasarrufu öncelediğimiz, belediye gelirlerini artırdığımız ve faiz baskısını azalttığımız bir yılı hedefliyoruz. Eğer bunu gerçekleştirebilir, faiz baskısını azaltabilirsek, önümüzdeki yıl hedeflediğimiz yatırımlarımıza daha fazla kaynak ayıracağız" şeklinde konuştu.

Kul hakkı yenmeyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en öncelikli hedefinin Balıkesirlinin sofrasındaki ekmeği büyütmek, kenti tarımda, hayvancılıkta, turizmde, akıllı kent anlamında teknolojinin ve üretimin öne çıktığı bir Büyükşehir haline getirmek olduğunu söyleyen Akın, "Biz, yoksulluğu yönetmek değil, refahı artırarak refahtan ve zenginlikten herkesin adil olarak yararlanmasını istiyoruz. Çünkü biz, bir tarım ve hayvancılık cenneti olan kentimizde ne yatağa aç giren bir çocuk olsun, ne de deniz görmeyen bir çocuk kalsın istiyoruz. Kul hakkı da yenmeyecek, yenmiyor" dedi.

Başkan Akın'dan tüm partilere teşekkür

Meclisteki tüm partilere teşekkür eden Akın, "Başta partim CHP'ye, İYİ Parti'ye, AK Parti'ye, MHP'ye teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye ruhuyla, o inanç ve birliktelikle hep birlikte Balıkesir'i kalkındırmak için mücadele ediyoruz. Elimizdeki potansiyeli en yukarıya çıkarmak için çalışıyoruz. Bunun da yolu Balıkesir ekonomisini büyütmekten geçiyor. Siyasi tercihlerimizden bağımsız olarak Balıkesir için bir olursak hep beraber tüm üretim kollarında ortak çalışmayı, şeffaflığı ve dayanışmayı öne çıkarırsak Balıkesir, tüm Türkiye'ye örnek olacaktır. Çünkü Balıkesir coğrafyasıyla, Türkiye'nin tam bir modellemesidir. Burada uygulanan modeller herkese örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesinin meclisten oy birliğiyle geçmesinin ardından Başkan Akın, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunurken tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - BALIKESİR