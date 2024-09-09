Balıkesir'de Domates Üreticileri Zarar Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Domates Üreticileri Zarar Ediyor

Balıkesir\'de Domates Üreticileri Zarar Ediyor

Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikayetçi. Üreticiler, firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyerek zarar ettiklerini ifade etti.

09.09.2024 22:19
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Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikayetçi. Firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyen üreticiler, dönümde 25 bin TL civarında zarar ettiklerini ifade ettiler.

Sındırgı ilçesinde domates eken üreticiler, ürünlerini adeta tarlada bıraktı. Domatesten bu yıl para kazanamadıklarını, aksine zarar ettiklerini ifade eden üreticiler, sorunlarının çözülmesini bekliyor. Karagür Mahallesi sakinlerinden çiftçi Ergün Karaman, "65-70 dönüm her sene mahsul ekiyorum. Bu sene böyle bir rezillik görmedim abi. Malları alan yok, satan yok. Bin 300 liraya (ton) bu domatesi satıyoruz. 75-80 kuruşa bu malı toplatıyorum. Bana ne kalıyor. 25 milyar lira zararım var dönümde. Ben bunu bin 200 liraya satıyorum. Alan yok. Millet yola döküyor, ne yapsın? Fabrikaya mal yolluyorum yüzde 20, yüzde 30 fire yazıyor. 1 tır malda 6 ton, 8 ton fire yazıyor bana. Açık açık diyor ki almayacağım malı, getirme bana diyor" dedi.

Karaman, "Motorumu, katırımı neyim varsa satacağım borcumu ödeyeceğim. O da varsa. Yoksa neyi satayım kendimi mi satayım abi. Topladığım domates yol parasını ödemiyor. Dönümde 6 bin lira yol parası tutuyor. Bunun için kaç ton domates satmam lazım siz hesap edin. Ondan sonra çiftçi isyan etti mi, etti diyorlar. Ne yapalım, dökelim mi? Yola döküyoruz ceza yazıyorlar. Neymiş? Protesto ediyormuşuz. Ne kışkırtması abi yazık günah. 25-30 dönüm malım kaldı tarlada, amele bulamıyorum. Kamyon yok, motor yok, nereye koyacağım bu malı. Alan yok, satan yok. Adam yüzde 30 fire yazıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sındırgı, Bigadiç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Domates Üreticileri Zarar Ediyor - Son Dakika

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