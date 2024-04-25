Balıkesir'de Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 599 Bin 496'a Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 599 Bin 496'a Ulaştı

Balıkesir\'de Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 599 Bin 496\'a Ulaştı

TÜİK verilerine göre, Balıkesir'de mart ayı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 496 oldu. Mart ayında Türkiye genelinde ise 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

25.04.2024 12:20
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Balıkesir'de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 496'a ulaştı. Türkiye'de mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 599 bin 496 oldu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Mart Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 599 Bin 496'a Ulaştı - Son Dakika

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