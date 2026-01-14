Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerini denetliyor - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pazar yerlerini denetliyor

14.01.2026 12:36  Güncelleme: 12:38
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Savaştepe ilçesindeki pazar yerinde usulsüzlükleri önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fiyat etiketi, tezgah işgali ve fatura uygunluklarını kontrol etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta Amirliği ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Savaştepe İlçe Zabıta Ekipleri ile birlikte ilçe pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı pazar yerlerinde meydana gelebilecek usulsüzlükleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yapılan denetimlerle ürünlere ait fiyat etiketi kontrollerini, tezgah ve yürüyüş yolu işgallerini, hal kayıt sistemi bildirimleri ile fatura uygunluklarını titizlikle inceledi.

Denetimler devam edecek

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesini sağlamak, haksız kazanç ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan pazar esnafına gerekli uyarılar yapılarak, ilgili mevzuat kapsamında işlemler yapılmıştır. Vatandaşların mağdur olmaması adına var gücüyle çalışan zabıta ekipleri, denetimlerini zamanında gerçekleştirmeye özen gösteriyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin, tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Savaştepe, Ekonomi, Zabıta, Son Dakika

