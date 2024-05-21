Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Mart Ayında 604 Bin 414'e Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Mart Ayında 604 Bin 414'e Ulaştı

Balıkesir\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Mart Ayında 604 Bin 414\'e Ulaştı

Balıkesir'de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 604 bin 414'e ulaştı. Türkiye'de nisan ayında araç sayısı azalarak 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı.

21.05.2024 11:05
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Balıkesir'de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 604 bin 414'e ulaştı. Türkiye'de nisan ayında araç sayısı azalarak 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 604 bin 496 oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,3'ü motosiklet, yüzde 32,9'u otomobil, yüzde 7,1'i kamyonet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 1,6'sı kamyon, yüzde 0,5'i minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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