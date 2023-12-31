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Balıkesir'de Yağışlar Sonrası Gübre Satışları Arttı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yağışlar Sonrası Gübre Satışları Arttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kasım ayından beri devam eden yağışların ardından gübre satışları arttı. Buğday ekiminin başlaması ve zeytin hasadının sonuna gelinmesi ilçede gübre satışlarında yükseliş dikkat çekici boyuta ulaştı. Yağışların buğday ekimi ve zeytin hasadını olumlu etkilemesi, zeytinyağı fiyatlarının yüksek olması gübre satışlarını artırdı.

Balıkesir\'de Yağışlar Sonrası Gübre Satışları Arttı
31.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 14:49
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kasım ayından beri devam eden yağışların ardından gübre satışları arttı. Yörede bir taraftan buğday ekimi devam ederken, zeytin hasadının da sonuna gelindi. Buğday ekiminin başlaması ve zeytin hasadının sonuna gelinmesi ilçede gübre satışlarında yükseliş dikkat çekici boyuta ulaştı.

Buğday ekiminin devam ettiğini anlatan gübre bayi Kazım Karabıyık, zeytinyağının iyi para etmesinin de satışları artırdığını söyledi. Karabıyık, "Bu yıl sonbahar yağışları çok iyi oldu. O nedenle yörede buğday ekimi biraz gecikti. Şu anda buğday ekimi yapan vatandaşlar gübre alıyorlar. Zeytin hasadının bittiği yerlerde de sürüm başladı. Bunun için hem buğday ekenler, hem de zeytinciler bol bol gübre satın alıyorlar. Zeytinyağı fiyatlarının yüksek olmasının da gübre satışlarını etkilediğini düşünüyorum" dedi.

Zeytin hasadını bitirdiğini anlatan Nihat Kökçü de, "Hasat bitince zeytinliklere gübre atmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de budama yapacağız. Zeytinde bu yıl yok yılı idi. İnşallah, önümüzdeki yıl iyi olur diye umut ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Yağışlar Sonrası Gübre Satışları Arttı - Son Dakika
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