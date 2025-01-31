Balıkesir'in Aralık İhracatı 89,3 Milyon Dolar

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den aralık ayında 89 milyon 322 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Balıkesir'de aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,1 artarak, 89 milyon 322 bin dolar, ithalat ise yüzde 10,9 artarak 57 milyon 566 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 10,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2024 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 2,4 arttı, ithalat yüzde 5 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. - BALIKESİR