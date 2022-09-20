Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

20.09.2022 10:20
Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık haline bu sabah Marmara Denizi'nden 11 bin çift palamut getirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık haline bu sabah Marmara Denizi'nden 11 bin çift palamut getirildi.

Marmara'da son günlerde yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı.

Ağırlığı birer kilogramın üzerindeki palamutların çifti 80-85 liradan alıcı buldu.

Teknelerden birindeki 2 bin 500 çift palamut, çevredekilerin de ilgiyle izlediği tahliye işlemiyle, şehir içine ve şehir dışına buzlanarak sevk edildi.

Balık teknesi sahiplerinden Zihni Ertürk, AA muhabirine, avdan 5 bin palamutla döndüklerini söyledi.

Ertürk, "Bandırma bugün ucuz palamut yesin, bol bol palamut yesin. Her biri bir kiloluk taze balıklar. Herkese rastgele." dedi.

Hal esnafından Emin Gürer de bol protein kaynağı palamutları tüketicilerle buluşturacaklarını anlattı.

Esnaf Barış Yıldız, tezgahların balıkla dolduğuna dikkati çekerek, "Kiloluk palamutları tanesi 50 liradan satıyoruz. Daha küçük palamutları ise 25 lira, 35 lira, 4 tane 100 lira, 3 tane 100 lira şeklinde satıyoruz." diye konuştu.

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş ise ilçeye Marmara'dan avlanan 11 bin çift palamudun yanı sıra Karadeniz'den 3 bin 500 çift palamut getirildiğini bildirdi.

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Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Balıkesir, Marmara, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

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