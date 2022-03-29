Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem

29.03.2022 17:33
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem

Balıkesir Turizm Sektörünü Güçlendirme Çalışması Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı Edremit ilçesinde yapıldı.

Balıkesir Turizm Sektörünü Güçlendirme Çalışması Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı Edremit ilçesinde yapıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak toplantıya ilgi göstermeyen turizmcilere sitem etti.

Turizm sektörünün sorunlarının ve önerilerin masaya yatırıldığı toplantı, Edremit'in Güre Beldesinde Adrina Termal Otel'de yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili İlkay Karaağaç yaptı. Akabinde Grand Asya Otel Genel Müdürü Ömer Kurubaş Balıkesir turizminde otelciliğin yeri ve önemine değindi. Çanakkale ve Balıkesir TURSAB Bölge Başkanı Ahmet Çelik ise Balıkesir bölgesinin yurtdışı turist potansiyeli ve Balıkesir seyahat acentelerinin durumu hakkında bilgiler sundu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç ise kısa bir konuşma yaptı. Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay ise gastronomide güncel eğilimler ve Balıkesir Mutfağı hakkında bir sunum yaptı. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ise katılımcılara turizmde yeni trendler ve Balıkesir turizmi hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir Turizm Sektörünü Güçlendirme Çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı'nda şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirecek ve merkez haline getirecek çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Güzel ve güçlü bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Son olarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak kürsüden katılımcılara seslendi. Turizm sektörünün temsilcilerinin toplantıya ilgisiz kalmasından sitem eden Vali Şıldak, "Kalabalık bir ortamda yapmak isterdik. Fakat aldığım bilgilere göre davetlilerin yaklaşık yarısı katılmadı. Ben bu konudaki sitemimi ileterek başlamak istiyorum öncelikle. Burada tablo şunu gösteriyor. Biz hepimiz neredeyse salonun yarısı kamu adına burada bulunan kurumların temsilcileri olarak oturuyoruz. Adeta kendimiz söyleyip, kendimiz dinler bir vaziyet almış gibi görünüyor. Bu hiç hoş olmadı. Açıklık ile bunu ifade etmek isterim. Bütün odalarımızı, ticaret odalarımızı, esnaf odalarımızı, diğer bütün davetli kesimleri dolu dolu, coşkulu bir şekilde görmek isterdim. Bu çabaları ortak olarak sürdürüyoruz. Fakat bu meyanda burada bulunanlara, toplantıyı önemseyen ve bu girişimleri değerli bulan gelen katılımcılara ve misafirlerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde ise GMKA Uzmanı Tuğba Bozkurt Balıkesir'de Turizmi Güçlendirme Çalışması 2021 Yılı Sektör Toplantısı sonuçlarının değerlendirmesi sunumunu yaptı. Ayrıca GMKA Uzmanı Mehmet Ali Başaran ise Balıkesir'de Turizm ve Kültür Alanlarında Yürütülen Çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Toplantı, görüşlerin alınmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Edremit, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan toplantıya katılmayan turizmcilere sitem - Son Dakika


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