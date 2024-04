Balkanlar üzerinden yağmurlu hava yerine döviz yağmuru

CHP Milletvekili Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı zamın geri alınmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.