Üye Girişi
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu - Son Dakika

Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu

29.01.2022 10:16
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu

Antalya'da bir ilke imza atarak siyanür kadar güçlü zehri olan balon balığının derisinden kadın çantası yaptıran girişimci, bu sefer cüzdan ve anahtarlık yaptırdı.

Antalya'da bir ilke imza atarak siyanür kadar güçlü zehri olan balon balığının derisinden kadın çantası yaptıran girişimci, bu sefer cüzdan ve anahtarlık yaptırdı. Girişimci, metal aksesuarı dışında tamamı balon balığının derisinden oluşan çanta, cüzdan ve anahtarlığın seri üretimi için sponsor arayışlarına başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan girişimci Mehmet Özata, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi" kapsamında balon balıklarından çanta, cüzdan ve anahtarlık yapabilmek için çalışmalara başladı. İlk olarak kadın çantası üzerine yoğunlaşan Özata, İstanbul'da konusunda uzman bir kişiye balon balıklarının derilerini götürdü.

Kadın çantası 7 balon balığından yapıldı

Tanesi 1 kiloya yakın 7 balon balığının derisi özel işlemlerden geçirilip tabaklama yöntemiyle hazır hale getirildi. Ardından deriler, metal aksesuarı dışında fermuarı tutacak yere kadar balon balığının parçalarının tamamı değerlendirilerek çanta haline getirildi.

Balığın desen ve rengini taşıyorlar

Özata, patentine başvurduğu çalışmaların sonunda yine balon balığı derisinden Alanya'daki bir deri ustasına cüzdan ve anahtarlık yaptırdı. Daha önce yaptırdığı kadın çantası kadar şık olan cüzdanda ise 3 balon balığının derisinden yapıldı. 6 kart haznesi ve tek hazneli para koyma bölümü olan cüzdanın dış kaplaması, balığın desen ve renklerini taşıyor. Sadeliği ile dikkat çeken anahtarlık da yine üretiminde kullanılan balon balığının derisindeki renkleri taşıyor.

Seri üretimleri için sponsor arayışında olan Özata, cüzdan ile anahtarlığı tanıttı. Özata, her iki ürünün de tamamen balon balığı derisinden yapıldığını kaydetti. - ANTALYA

Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu
Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu

YORUMLAR
500

Mehmet Özata, Antalya, Alanya, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu - Son Dakika Ekonomi


3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş         
10:17
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
09:45 Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: Balon balığı, kadın çantasından sonra cüzdan ve anahtarlık da oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement