Bandırma\'da 10. Yeşilçomlu Kavun Festivali\'nde 15 yaşındaki Efe birinci oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen Yeşilçomlu Kavun Festivali, bölgedeki kavun üretiminin tanıtılmasının yanı sıra çiftçi ve üreticiler için önemli bir satış ve pazar alanı oluşturuyor. Festivalin etkisiyle çevre mahalle ve köylerden gelen üreticiler, yetiştirdikleri kavunları Yeşilçomlu'da doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı buluyor.

Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kavun Festivali, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Yeşilçomlu kavununun tanıtımına katkı sağladı. Festival, yalnızca bir kültürel etkinlik olmanın ötesinde, kavun üreticilerinin ürünlerini değerlendirebildiği ve bölgedeki tarımsal ticaretin hareketlendiği bir organizasyon haline geldi.

Üretici için önemli bir satış noktası oluştu

Yeşilçomlu ve çevresindeki mahallelerde yetiştirilen kavunlar, festival döneminde bölgeye gelen vatandaşlarla buluşurken, üreticiler açısından da yeni bir satış kanalı oluştu. Yakın köylerden gelen çiftçiler, kendi tarlalarında yetiştirdikleri kavunları Yeşilçomlu Mahallesi'nde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabiliyor.Bölgede kavun üretiminin yaygın olması nedeniyle festival, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazarlayabilmesine imkan sağlayarak tarımsal ticaret hacmine de katkıda bulunuyor. Oluşan hareketlilik, yalnızca kavun üreticilerine değil, mahalledeki esnaf ve diğer işletmelere de ekonomik canlılık kazandırıyor.

Yeşilçomlu kavunu coğrafi işaretle değer kazandı

Yeşilçomlu kavununun coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen kavunun, coğrafi işaret sayesinde bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Festival kapsamında düzenlenen kavun değerlendirme yarışmasında ise 11 üreticinin ürünü değerlendirildi. Yarışmada 124 puan alan 15 yaşındaki Efe Karaçivi birinci olurken, dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Yeşilçomlu kavununun tanıtımı yapılırken, üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması ve bölgedeki kavun ticaretinin geliştirilmesi amaçlandı.