Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı sona erdi, kaz tüyü ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı sona erdi, kaz tüyü ürünleri sergilendi

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Bandırma\'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı sona erdi, kaz tüyü ürünleri sergilendi
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8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, Bandırma'da iki gün süren programın ardından sona erdi. Kaz yetiştiriciliğinin ekonomik potansiyeli ve kaz ürünleri ele alınırken, katılımcılar Gönen Kaz Evi ile Manyas Kuşcenneti'ni ziyaret etti.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, iki günlük programın ardından tamamlandı. Çalıştay kapsamında kaz yetiştiriciliği, kaz ürünlerinin değerlendirilmesi ve sektörün geliştirilmesine yönelik konular ele alınırken, katılımcılar Gönen Kaz Evi ve Manyas Kuşcenneti Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde çalıştay programının değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Programa katkı sunan katılımcılara plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.

Kaz tüyü ürünleri tanıtıldı

Kaz Günü etkinlikleri kapsamında kaz gastronomisi ve kaz tüyü ürünleri sergisi düzenlendi. Programda kaz yetiştiriciliğinin ekonomik potansiyeli ve kazlardan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Gönen Kaz Evi ve Kuşcenneti ziyaret edildi

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen teknik gezide Gönen Kaz Evi ziyaret edildi. Katılımcılar burada bölgedeki kaz yetiştiriciliği ve kaz kültürü hakkında bilgi aldı.

Programın bir diğer durağı ise Manyas Kuşcenneti Milli Parkı oldu. Katılımcılar, bölgenin doğal zenginliklerini yerinde inceleyerek kuş çeşitliliği ve doğal yaşam alanları hakkında bilgi edindi.

İki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, ıslah stratejileri, damızlık materyal, kuluçka ve palaz üretimi, biyogüvenlik, hastalıklarla mücadele ve kaz ürünlerinin ekonomik değerinin artırılması gibi konular ele alındı.

Çalıştayın, kamu kurumları, akademisyenler ve üreticiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EtkinlikEkonomiTürkiyeÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 8. Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı sona erdi, kaz tüyü ürünleri sergilendi - Son Dakika
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