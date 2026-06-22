Bankacılığı bırakıp seracılıkla yeni bir hayat kurdu - Son Dakika
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Bankacılığı bırakıp seracılıkla yeni bir hayat kurdu

Bankacılığı bırakıp seracılıkla yeni bir hayat kurdu
22.06.2026 09:41  Güncelleme: 09:45
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İstanbul'da finans sektöründe çalışırken şehir hayatını geride bırakıp Ordu'ya dönen Merve Tutal, belediye destekleriyle kurduğu seralarda sebze ve meyve üretimine başladı. Annesiyle birlikte 3 serada üretim yaparak ailesine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

İstanbul'da finans sektöründe çalışırken şehir hayatını geride bırakıp memleketi Ordu'ya dönen Merve Tutal, aldığı desteklerle kurduğu seralarda sebze ve meyve üretimine başladı. Köy yaşamını tercih eden genç girişimci, bugün annesiyle birlikte 3 serada üretim yaparak hem ailesine, hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerinden yararlanan üreticiler arasında yer alan Merve Tutal'ın (28) hikayesi, şehir yaşamından kırsala dönüşün başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. İstanbul'da özel bir bankada görev yapan Tutal, izin için geldiği Fatsa'daki köyünde annesinin yürüttüğü seracılık faaliyetlerine destek verdi. Bu süreçte üretim yapmaktan büyük keyif alan genç kadın, şehir yaşamını geride bırakıp memleketine dönme kararı aldı.

Üretim başarılı olunca kapasite artırıldı

Annesinin Covid-19 pandemisi döneminde başladığı seracılığı büyütmek isteyen Tutal, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların sağladığı desteklerden yararlanarak üretime başladı. İlk serada elde edilen başarılı sonuçların ardından yeni seralar kuran aile, zamanla üretim kapasitesini artırdı. Fırtınada zarar gören seralarını da belediyenin sağladığı sera naylonu desteğiyle yeniden ayağa kaldırdı. Bugün 3 serada faaliyet gösteren Merve Tutal ve annesi, çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra sebze fideleri de yetiştiriyor. Üretimde doğal yöntemleri tercih ettiklerini belirten Tutal, ürünlerinin tüketiciler tarafından beğeniyle karşılandığını söyledi.

"Yaptığımız işten mutluyuz"

İstanbul'dan Ordu'ya dönüş sürecini anlatan Tutal, köy yaşamının kendisine huzur verdiğini ifade ederek, "İstanbul'da özel bir bankada çalışırken izne geldiğimde köy hayatının daha sakin ve yaşanabilir olduğunu gördüm. Annemin seracılık çalışmalarına destek oldum ve bu işi çok sevdim. Daha sonra görevimden ayrılarak Ordu'ya yerleştim. Desteklerle başladığımız üretim sürecinde her geçen gün daha da büyüdük. Şehirde zihinsel olarak yoruluyorduk, burada ise fiziksel olarak yoruluyoruz ancak yaptığımız işten mutluyuz" dedi.

Seracılık faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Tutal, üretim sürecinde kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İstanbul, Ekonomi, Finans, Merve, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılığı bırakıp seracılıkla yeni bir hayat kurdu - Son Dakika

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