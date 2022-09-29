Yüzde 37,8 artan bankacılık sektörünün büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
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Yüzde 37,8 artan bankacılık sektörünün büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar liraya ulaştı

29.09.2022 14:28

Ağustos 2022 dönemine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporuna göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 37,8 artarak 12 trilyon 699 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Ağustos 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Verilere göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 37,8 artarak 12 trilyon 699 milyar liraya yükseldi.

SEKTÖRÜN AKTİF TOPLAMININ ORANSAL KARŞILIĞI 37,8 OLDU

Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 483 milyar 656 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 37,8 oldu. Ağustosta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 35,9 artarak 6 trilyon 661 milyar 162 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 40,8 yükselerek 2 trilyon 79 milyar 464 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,38 seviyesinde gerçekleşti.

AĞUSTOS SONU DÖNEM NET KARI 252 MİLYAR OLARAK AÇIKLANDI

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 45,9 artarak 7 trilyon 739 milyar 399 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 60,3 artışla 1 trilyon 144 milyar 109 milyon liraya ulaştı. Sektörün ağustos sonu itibarıyla dönem net karı 252 milyar 208 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,69 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzde 37,8 artan bankacılık sektörünün büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

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