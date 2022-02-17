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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

17.02.2022 15:02
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,2 milyar lira artarak 5 trilyon 664,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73,2 milyar lira artarak 5 trilyon 664,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Şubat ile biten haftada 73 milyar 169 milyon 720 bin lira artarak 5 trilyon 664 milyar 366 milyon 191 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,96 artışla 2 trilyon 166 milyar 209 milyon 965 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,01 azalışla 3 trilyon 273 milyar 415 milyon 648 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 250 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 223 milyar 49 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Şubat itibarıyla 2 milyar 126 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,25 artarak 737 milyar 904 milyon 409 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,09 azalışla 641 milyar 991 milyon 137 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,69 yükselişle 309 milyar 871 milyon 617 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 276 milyar 148 milyon 27 bin lirası konut, 8 milyar 183 milyon 526 bin lirası taşıt ve 453 milyar 572 milyon 856 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Şubat ile biten haftada 23 milyar 562 milyon 503 bin lira artarak 4 trilyon 846 milyar 141 milyon 664 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,06 artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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