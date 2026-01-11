Bankalar arasında emekli kapma yarışı başladı, promosyonlar güncellendi - Son Dakika
Bankalar arasında emekli kapma yarışı başladı, promosyonlar güncellendi

11.01.2026 21:59
Yeni yılda alacakları maaş son zam ile belirlenen emeklilerin gözü bankaların güncellediği promosyon rakamlarında. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için yarışa girdi. Nakit ödemelerin yanı sıra ödül paketleriyle 31 bin TL'lik rekor seviyelere ulaşan kampanyalar, emekliler için ek bir gelir kapısı haline geldi.

2026 yılı için asgari ücret ve emekli zamlarının netleşmesiyle birlikte, bankacılık sektöründe adeta bir "emekli kapma yarışı" başladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon tutarları güncellenirken, bazı bankaların teklifleri 31 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

İşte 2026 yılı güncel emekli promosyon dünyasındaki son durum ve banka banka yeni kampanyalar:

2026 EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM: KİM NE KADAR VERİYOR?

Bankalar, 2026 yılı stratejilerini sadece nakit promosyon üzerine değil, fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı "ek ödül" paketleri üzerine kurdu.

ZİRVEDEKİ BANKALAR (25.000 TL - 31.000 TL)

QNB: 2026'nın en yüksek tekliflerinden birini sunan banka, 31 Ocak 2026'ya kadar geçerli kampanya ile toplamda 31.000 TL'ye varan bir paket hazırladı.

Akbank: Maaş taşıma karşılığında verilen 15.000 TL nakite ek olarak; fatura talimatları ve kredi kartı kullanımıyla bu tutarı 30.000 TL'ye tamamlıyor.

Yapı Kredi: Ocak sonuna kadar geçerli olan kampanyasında emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor.

VakıfBank: Kamu bankaları arasında öne çıkan VakıfBank, 12.000 TL nakit promosyona ek olarak Troy kart harcamalarıyla toplam kazanımı 30.000 TL'ye taşıyor.

DenizBank & Şekerbank: Her iki banka da 2026 için çıtayı yükselterek 27.000 TL'ye varan ödemelerle dikkat çekiyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL ana promosyonu, bonus ve sigorta avantajlarıyla birleştirerek 25.000 TL seviyesine ulaştırıyor.

DİĞER BANKALARDA SON DURUM

İş Bankası: Mayıs ayı güncellemesiyle birlikte emekli maaş miktarına göre ödemelerini 24.000 TL'ye çıkardı.

TEB: Fatura talimatı ek koşuluyla toplamda 21.000 TL'lik bir destek sunuyor.

Kamu Bankaları (Ziraat & Halkbank): Standart olarak 12.000 TL'ye varan promosyon ödemelerine devam ediyor.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 KRİTİK NOKTA

Ek koşullara dikkat: Bankaların ilan ettiği yüksek rakamlar (örneğin 31 bin TL) genellikle "ek koşullara" (fatura talimatı, kredi kartı harcaması, yeni müşteri getirme vb.) bağlıdır. Sadece nakit olarak verilen tutarı mutlaka sorun.

e-Devlet kolaylığı: Maaşınızı taşımak için şubeye gitmenize gerek yok. e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın mobil uygulaması aracılığıyla dakikalar içinde banka değişikliği yapabilirsiniz.

Taahhüt süresi: Promosyonlar genellikle 3 yıllık bir süreyi kapsar. Ancak daha iyi bir teklif bulursanız, mevcut bankanızda kaldığınız sürenin parasını bırakıp, kalan tutarı iade ederek istediğiniz zaman banka değiştirebilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Kamu, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yılmaz gokkus yılmaz gokkus:
    Herkesin maaşı kadar promosyon olmalıdır. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
