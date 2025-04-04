Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir döneme geçti. Alınan karara göre, bu tutar altındaki işlemler artık sadece ATM'ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu adımı attı.

EMEKLİLERİ ETKİLEYECEK

Sözcü'nün haberine göre bu düzenleme, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşları etkileyebilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişi bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.

VEZNE YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Her ne kadar Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunsa da, bankalarda vezne sıralarındaki yoğunluk hala sürüyordu. Bankalar, hem müşteri trafiğini azaltmak hem de işlemleri hızlandırmak adına ATM'leri daha aktif kullanıma yönlendiriyor.