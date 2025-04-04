Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Bankalar, 20 bin TL altı para çekme işlemleri için önemli bir karar aldı. Artık bu tutarın altındaki tüm çekimler sadece ATM'ler üzerinden yapılacak. Bu karar, şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve dijital bankacılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu karar özellikle emekliler ve teknolojiye uzak vatandaşları etkileyecek.

04.04.2025 12:14
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir döneme geçti. Alınan karara göre, bu tutar altındaki işlemler artık sadece ATM'ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu adımı attı.

EMEKLİLERİ ETKİLEYECEK

Sözcü'nün haberine göre bu düzenleme, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşları etkileyebilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişi bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.

VEZNE YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Her ne kadar Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunsa da, bankalarda vezne sıralarındaki yoğunluk hala sürüyordu. Bankalar, hem müşteri trafiğini azaltmak hem de işlemleri hızlandırmak adına ATM'leri daha aktif kullanıma yönlendiriyor.

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Teknoloji, Ekonomi, Finans, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • emir2003:
    Emekliyi düşünen mi var? 5 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu isten gercekten anlayan birileri uazsin bence asagiya asil amac ne. 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Emekliler için bu rakamın 14.000 ve altı için düzenleme yapılması lazım.Gerçekten 1.000 tl için bile sıra alıp bekleyen var, telefon faturası için bekleyen var, sizde acil işiniz için 1 saat sıra bekleyin kimin umurunda. Okuma yazma bilmeyenler konu dışı zaten. 3 0 Yanıtla
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