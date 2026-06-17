Barajların Ekonomiye Katkısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barajların Ekonomiye Katkısı

Barajların Ekonomiye Katkısı
17.06.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ, Arkun ve Ayvalı barajlarının yıllık 3.03 milyar lira katkı sağladığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Arkun ve Ayvalı barajlarının ülke ekonomisine yıllık 3 milyar 32 bin lira katkı sağladığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından DSİ'nin yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Arkun ve Ayvalı barajları ve HES tesislerinin yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı verdiğini ifade eden Balta, söz konusu tesislerin temiz enerji üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılmasına destek verdiğini, hidroelektrik santrallerin ülke ekonomisine yıllık 3 milyar 32 bin lira katkı sağladığını kaydetti.

Balta, "Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınmadır. Kalkınmanın en önemli ayağı üretimdir. Üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Barajların Ekonomiye Katkısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:53:14. #7.13#
SON DAKİKA: Barajların Ekonomiye Katkısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.