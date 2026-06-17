Barajların Ekonomiye Katkısı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Arkun ve Ayvalı barajlarının ülke ekonomisine yıllık 3 milyar 32 bin lira katkı sağladığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından DSİ'nin yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Arkun ve Ayvalı barajları ve HES tesislerinin yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı verdiğini ifade eden Balta, söz konusu tesislerin temiz enerji üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılmasına destek verdiğini, hidroelektrik santrallerin ülke ekonomisine yıllık 3 milyar 32 bin lira katkı sağladığını kaydetti.

Balta, "Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınmadır. Kalkınmanın en önemli ayağı üretimdir. Üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir." ifadesini kullandı.