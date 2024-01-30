 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi

Köy-Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol, 2023 yılında yapılan değişikliklerle birlikte kooperatifçilikte başı bozuk dönemin sona erdiğini belirtti. Yeni yönetmelikler ve düzenlemeler sayesinde kooperatiflerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale geldiğini ifade eden Varol, ayrıca TARSİM sistemiyle tarım ürünlerinin sigortalanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi
30.01.2024 - 12:16,
Abone Ol

Köy-Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol, 2023 yılında kooperatifçilikte yapılan değişikliklere dikkat çekerek; "Başı bozuk kooperatifçilik dönemi bitti" dedi.

Türkiye'deki kooperatifçilik için köklü değişimler yaşandı. Köy- Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol yönetmeliklerdeki değişiklikler hakkında açıklanmalarda bulundu. 2023 yılında yapılan değişiklikler hakkında konuşan Başkan Varol, "2023' te Tarım Kanunu'nda değişiklik olmuştu. Bu bizim yıllardır istediğimiz bir şeydi. Arkasından Tarım Kanunu'na bağlı olarak üstünde yıllardır çalıştığımız ama bir türlü meclise götüremediğimiz kooperatifler kanunu meclise gitti. Bunlar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na bağlı olarak arka arkaya yönetmelikler yayınlanmaya başladı. Her yönetmelik bir sorumluluk getiriyor. Önümüzdeki aylarda Kooperatifçilik konusunda güzel şeyler olacak" dedi.

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) yönetmeliğinin yayınlandığı belirten Başkan Varol, daha önce başı bozuk bir kooperatifçiliğin olduğunu vurgulayarak, "Daha önce başı bozuk bir kooperatifçilik vardı. Ancak şikayetler vs. olmadan ve müfettişler gelip incelemeden kooperatifin ne halde olduğunu bilme şansımız yoktu. Kooperatifleri Denetleme Kurulu Üyeleri kendi içlerinden seçiliyordu. Onlar da önlerine ne geliyorsa imzalıyorlardı. İyi işler mi yapılıyor kötü işler mi yapılıyor bilemiyorduk. KOOPBİS yönetmeliği ile tüm kooperatifler bütün bilgileri ve evrakları Kooperatif Bilgi Sistemi yüklemek zorunda. Hatta her ay yapılan yönetim kurulu toplantıları bile o sisteme yüklenmek zorunda. Böyle olunca bakanlık ve ilgili kurumlar oturdukları yerden kooperatifleri inceleyebilecekler. Bunun arkasından bir KOOPEF yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte özellikle Kooperatif Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin tamamı yönetmelik gereği bir eğitimden geçerek sertifika almak zorundalar. Bu sertifikayı alabilenler kooperatiflerde yöneticilik yapabilirler. Yani artık her önüne gelen kooperatiflerde yöneticilik yapamayacak. Arkasından kooperatiflerde derecelendirme yönetmeliği getirildi. İşte burada da kooperatiflerin tüm bilgileri sisteme yüklü, yaptıkları ve yapamadıkları tüm işler ile ilgili puantaj sistemi var. 60 puanın üstünde olan kooperatifler A sınıfı olacak. A sınıfı kooperatifler işletilebilir ve çalıştırılabilir kooperatifler olarak bakanlığın gözünde öyle görülecek. A sınıfı kategorisine giren kooperatifler desteklemeyi daha fazla alacak. Ayrıca yeni getirilen dış denetim sistemi ile 30 milyon ve üzeri cirosu olan kooperatifler dış denetime tabii olacak. Bunlar görevlendirilmiş ve yeminli Mali Müşavirler tarafından denetlenecekler. Onların onayı olmadan da genel kurul yapamayacaklar. Yani oldukça iyi bir denetimden geçecekler. Bu sayede herkes işini doğru yapmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

TARSİM vurgusu

2023 yılında Kooperatif Ana Sözleşmeleri değiştirildiğini belirten Başkan Varol, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte denetleme ve yönetim kurulu üyelerine yükümlülükler getirildi. Bu değişiklikler ortakların lehinedir. Sözleşmeli Üretim Tarım Kanunu ile birlikte ürünü sigortalama da gündeme geldi. Şu an yadırgadığımız ama gelecekte önümüzü açacak çok güzel gelişmeler oldu. Bizde sigortalama alışkanlığı çok fazla yoktu. Daha önceki yıllarda üzüm yetiştirilen Çal, Güney veya elma yetiştirilen Çivril ya da Honaz bölgesinde sigortalama yapılıyordu ama çok yaygın değildi. Bunun bir çatı altında toplandığı tarım sigortaları adına TARSİM denildi. Böyle olunca bir havuz oluşturuldu ve şu an sözleşmeli üretiminin tamamında tüm ürünler sigortalı olacak. Örneğin süt satışlarında hayvanların TARSİM'e sigorta ettirilmeleri zorunlu oldu. Bakanlığımız yaptırmayanlara ise destekleme ödemiyor. Biz bu konuyu üst düzey bürokratlarımız ile birlikte çalıştık. Yani şu anda bütün alanlarda sigortalama zorunlu hale getirildi." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Varol, Denizli, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement