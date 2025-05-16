'Başkan Bozbey Burada' Projesi ile Dağ Yöresi Kalkınıyor - Son Dakika
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Ekonomi

'Başkan Bozbey Burada' Projesi ile Dağ Yöresi Kalkınıyor

\'Başkan Bozbey Burada\' Projesi ile Dağ Yöresi Kalkınıyor

Büyükorhan ilçesinde yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresinin gelişimi için projeler yürüttüklerini ve gençlerin mutlu bir yaşam sürmesini hedeflediklerini belirtti.

16.05.2025 18:14  Güncelleme: 18:16
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'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Büyükorhan ilçesinde yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ yöresinin gelişmesini ve gençlerin mutlu bir şekilde bölgede yaşamasını arzuladıklarını belirterek, "Bölgenin özellikle termal ve doğa turizmi konusunda gelişmesi için çalışmalarımız var. Dağ yöresi turizmle ve doğayı kirletmeyen işletmelerle kalkınacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Büyükorhan ilçesini ikinci kez ziyaret etti. Çalışma ofisini ilçeye taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte halkla bir araya geldi.

İlk olarak Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı'yı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP İlçe Başkanı Mustafa Sevim de eşlik etti. Büyükorhan'ın mevcut durumu, ihtiyaçları ve geleceğine dair pek çok konunun ele alındığı ziyarette, ilçenin gelişimi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'ı makamında ziyaret etti. İlçenin mevcut sorunlarının ve önümüzdeki dönemde öncelik verilmesi gereken konuların görüşüldüğü buluşmada, Büyükorhan'ın ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükorhan'daki muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, köy ve mahallelerin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL iş birliğiyle 10 mahalleye salça makinası, 2 mahalleye kurban kesme caraskalı teslim edildi.

Ziyaretlerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Dağ yöresi bizim çok özel"

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ilçelerde ikinci tura başladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yaptıkları görüşmelerde ilçenin sorunlarını, çözülmemiş konularını değerlendirdiklerini belirtti. Özellikle muhtarlardan yollarla ilgili talepler aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, Büyükorhanlıların da gülümseyeceği projeleri yaşama geçirdiklerini dile getirdi. Yaptıkları hizmetlerden ilçe halkının memnun kaldığını gözlediklerini anlatan Başkan Bozbey, "Dağ yöresi bizim için çok özel. Özellikle Tarım Peyzaj AŞ vasıtasıyla yaptığımız destekler var. İtfaiye grubumuzun bölgeye katkıları var. Yol çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız işlerin ilçe merkezinde ve köylerde olumlu sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Dağ yöresinin gelişmesi, gençlerin buralarda kalması ve iyi, mutlu, huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük arzumuzdur. Ayrıca dağ yöresinin havasını, suyunu korumak istiyoruz. Dağ yöresi ile kentin iletişimini daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bölgenin özellikle termal ve doğa turizmi konusunda gelişmesi için çalışmalarımız var. Dağ yöresi turizmle ve doğayı kirletmeyen işletmelerle kalkınacak. Her yaştan insanın gülümsemesini istiyoruz. Türkiye'ye örnek olan 'Başkan Bozbey Burada' projesine ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kişiliğe hakaret ve küfür edilmesine karşıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan olaylar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, Bursalılar adına hicap duyduğunu dile getirdi. Kent yönetiminde bulunan meclis üyelerinin böyle bir olay yaşatmasının kendisini üzdüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Bursa'nın bu şekilde konuşulmasını asla istemiyoruz. Bunu yapanlar belli. İnanıyorum ki ilgili siyasi parti bir değerlendirme yapacak ve karar alacaktır. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması en büyük arzumdur. Bursa yıllar sonra çok önemli bir sınavdan geçti. Sokaktaki gençler, 'Biz özgürleştik, biz mutluyuz, biz gülümsüyoruz' diyor. Yaptığımız hizmetler var, yapacaklarımız da var. Ancak insanlarda bir güven oluştu. Bir kardeşlik, samimiyet ve kimsenin diğerine öteki diye bakmadığı bir ortam oluştu. Bursa artık birleşti. Herkes kendisinden farklı olana, her fikre ve düşünceye saygı duymak zorundadır. Saygıyı da kişiliğe hakaret edene kadar duyarsınız. Kişiliğe hakaret ve küfür edilmesine karşıyız. Bu tür huzursuzlukların olmaması için Meclis'i artık normal yönetmeliğine göre yönetmeliyiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Büyükorhan, Politika, Ekonomi, Turizm, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Başkan Bozbey Burada' Projesi ile Dağ Yöresi Kalkınıyor - Son Dakika

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