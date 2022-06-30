Başkan Büyüksimitci: "Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyüksimitci: "Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum"

30.06.2022 22:14
Başkan Büyüksimitci: "Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Hükümetimizin asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Hükümetimizin asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum" dedi.

Düzenlenen meclis toplantısına KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Maliyet artışları ve enflasyondaki artışlardan dolayı ikinci çeyrekte büyümenin aşağı çekilebileceğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, "Konuşmamın başında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümeyi önemli görüyoruz. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin üstünde bir büyüme performansı göstermişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise, yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü. Sanayi sektörü ise ihracatta kaydedilen sıçramanın da desteği ile pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdü ve ekonomideki payını yüzde 22,8'den yüzde 26'ya çıkardı. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen, üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Önümüzdeki dönemde bu performansın desteklenmesi durumunda, ülke olarak küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Yılın ikinci çeyreğinde, savaşın da etkisiyle artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlik, hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekme ihtimali vardır" dedi.

Büyüksimitçi, Kayseri firmalarının bu yıl da İSO İlk 500 içerisinde olduğunu söyleyerek, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" araştırma sonuçları açıklandı. İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız vardı, bu sene 18 firma ile listede yerimizi aldık. Her yıl olduğu gibi Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu'da Gaziantep'ten sonra ikinci iliz. Tüm Türkiye genelinde ise geçen yıl 7. Sıradayken, bu yıl bir basamak daha sıçrama yaparak 6. Sıraya yükseldik. İnşallah ikinci 500'de de bu başarıyı bekliyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyorum. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl Ar-Ge İlk 500'de 9 firmamız varken, bu sene 10 firmamız listeye girerek bizleri gururlandırdı. Listeye giren firmalarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümetin işçilerin mutlu olacağı düzeyde asgari ücret miktarı belirleyeceğine inandığını söyleyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, "Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız NATO görüşmelerinden dönünce asgari ücretle ilgili bir talimat verdi ve bunun açıklamasını kendisinin yapacağını söyledi. Muhtemelen bugün yapacak. Bugünkü mevcut şartlarda yüzde 50 civarında yapılan asgari ücret zammı maalesef çok yeterli olmadı. 4 bin 250 TL o anda baktığımızda gayet iyi bir rakamdı. Hükümet de bir takım vergi destekleri vererek, iş vereni de çok zora sokmadan asgari ücret tutarına kadar olan bütün maaşlarda bu desteği vererek iş vereni de işçiyi de kollamış oldu. Tabi şu anda bu maaşlarla insanların geçinmesi çok zor asgari ücretle. Dolayısıyla asgari ücretin arttırılıyor olması önemli çünkü birçok sanayicimizin zaten kendiliğinden bir takım ayarlamalar yapmak üzere çalışmalar yaptığını biliyoruz. Burada en önemli şey şu, ihracat pazarlarının, ihracatın iyi gittiği dönemden şu anda durgunluğa giden özellikle Amerika ve Avrupa pazarı başta olmak üzere durgunluğa giden ve daralan bir pazar var. İkinci çeyreğimizde büyüme hızımızın bir miktar düşmesini de bekliyoruz. İnşallah düşmez biz çalışmaya devam ediyoruz ama görünen köyde de kılavuza gerek olmuyor. Bu asgari ücret artışının insanların geçinebileceği, çalışanlarımızın mutlu olacağı bir rakama getirilmesi önemli ve hükümetimizin bunu yapacağına da inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı KAYSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Büyüksimitci: 'Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 22:42:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyüksimitci: "Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement