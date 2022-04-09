Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu - Son Dakika
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Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu

09.04.2022 17:22
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu

Pazar esnafının nabzını tutan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Vatandaşın ve satıcının en büyük derdi hayat pahalılığı. El birliğiyle bu durumdan çıkmak lazım" dedi.

Pazar esnafının nabzını tutan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Vatandaşın ve satıcının en büyük derdi hayat pahalılığı. El birliğiyle bu durumdan çıkmak lazım" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci ve birim müdürleriyle birlikte Atakum Kamalı Halk Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Deveci buraya alışverişe gelenler ve pazar esnafıyla sohbet ederek onların şikayetlerini dinledi. Ekonominin nabzını pazarda tutan Deveci, vatandaşların ilettiği istek ve şikayetlerini ise şöyle sıraladı:

"Tarım ülkesi olmamıza rağmen tarım ürünlerinde hem alıcının hem satıcının huzursuz olduğu, şikayetçi olduğu bir döneme düştük. Vatandaşın ve satıcının en büyük derdi hayat pahalılığı. 'Ucuz alamıyorum' diyor. 'Nakliye ücretim pahalı' diyor. 'Arabanın parçası pahalı' diyor. 'Ben ucuza mal edemiyorum' diyor. 'Pazarda 3 gün içerisinde satamazsam çürüğe ayırmam lazım' diyor. 'Sattığım malın yerine yenisini koyamıyorum' diyor. 'Benim de çocuklarım var, benim de evimin mutfağı var, ben de çorba kaynatacağım, benim de şikayetim var' diyor. 'Mutlu değilim çünkü pazarcı ya da tüketici benim tezgahımdan ürün alırken sayarak alıyor, cebindeki parayı kuruş kuruş sayarak alıyor, huzursuz oluyorum' diyor. Yani herkesin ne yazık ki huzursuz olduğu, mutlu olmadığı bir dönemden geçiyoruz."

"El birliğiyle bu durumdan çıkmak lazım"

"El birliğiyle bu durumdan çıkmak lazım" diyen Deveci çözümü, "Türkiye bu tip badireleri atlattı ve çıktı. Her sözü olanın sözünü dinlemek lazım. 'Ben bilirim' dememek lazım. 'Bu ülkeye ben de sevdalıyım, benim de katkım olsun, öyle düşünüyorum' diyenlerin gönlünü almak lazım. Kol kola girmek lazım" sözleriyle anlattı. - SAMSUN

Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu

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Cemil Deveci, Tarım, Gülay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu - Son Dakika


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