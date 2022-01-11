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Başkan Eken; "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız" - Son Dakika

Başkan Eken; "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız"

11.01.2022 12:34
Başkan Eken; "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, başkanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmasında, "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız" dediSivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2022 yılı Başkanlar Kurulu ilk toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi...

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, başkanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmasında, "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız" dedi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2022 yılı Başkanlar Kurulu ilk toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in başkanlığında gerçekleştirildi. Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıya Sivas'ta faaliyet gösteren STK başkanları katıldı. Başkanlar Kurulunda yer alan STK Başkanları da Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi olmasıyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emek verenlere teşekkür etti. Başkanlar Kurulu üyeleri de, Demirağ OSB konusunda yürüttüğü çalışmalar ve kamuoyu oluşturulması konusunda verdiği çabalar nedeniyle Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Cazibe merkezimiz şehrimize hayırlı olsun"

Başkan Mustafa Eken, Sivas Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi kapsamına alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirip, "Şehir bir bütün halinde, birlik ve beraberlik halinde yoluna devam ediyor. Sivas Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi kapsamına alınması Başkanlar Kurulundaki üyelerimizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Şehrimize cazibe merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. 1. OSB, Şarkışla ve Gemerek OSB'lerin de Cazibe Merkezi kapsamına alınması talebimizi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bu talebimizi de takip ediyoruz. Konuyu Başkanlar Kurulumuzda, Valimizde, Belediye Başkanımızda, Milletvekillerimiz de takip ediyor. İnşallah hep beraber mücadelemizi vereceğiz, Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız. Bununla ilgili biz üzerimize düşen görevi yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şehir bilsin ki Sivas'ın bir STK topluluğu var, Başkanlar Kurulu topluluğu var. Başkanlar Kurulundaki her başkan da benim gibi şehrini düşünüyor, ülkesini düşünüyor, milletini düşünüyor, üyesini düşünüyor" dedi.

"Lojistik Köy, cazibe merkezimizi tamamlayacaktır"

Başkan Eken, Başkanlar Kurulunun 18 Ocak 2022 Salı günü Demirağ OSB'de incelemelerde bulunacağını ifade ederek, "Başkanlar Kurulumuzla 18 Ocak'ta Demirağ OSB'ye gideceğiz, yerinde gezeceğiz. Lojistik Köy Sivas için bir şanstır. Lojistik Köy, cazibe merkezimizi tamamlayacaktır. Bununla ilgilide lojistik köyümüzü gidip yerinde gezeceğiz. Şubat ayında ki toplantıda da şehrin bundan sonra öncelikli olan ihtiyaçlarını, taleplerini bütün başkanlarımızın fikirleri ve düşünceleri ile listeleyeceğiz ve değerli basın mensupları ile birlikte kamuoyuna bildireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, şehrimizin birlik ve beraberliğinin devam edeceğine inandığımı bir kez daha söylüyorum. Toplantıya katılan katılmayan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın diyor saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Eken; Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız
Başkan Eken; Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız
Başkan Eken; Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız

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Cazibe Merkezi, Ticaret, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Eken; 'Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Eken; "Sivas'ın tamamını cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız" - Son Dakika
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