Başkan Hilmi Güler: Fındığı ve fındık fiyatını tekelleşen firmaların insafına bırakmayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Hilmi Güler: Fındığı ve fındık fiyatını tekelleşen firmaların insafına bırakmayacağız

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, fındık piyasasında tekelleşen firmaların fındık fiyatını belirlemesine izin vermeyeceklerini belirtti. Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılan İtalyan firma Ferrero'nun taahhütler vermesiyle soruşturma sonlandırıldı. Güler, Türk fındığının değerini artırarak haksız rekabeti önlediklerini ifade etti.

16.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:24
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Başkan Hilmi Güler: "Fındığı da fındık fiyatını da tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, "Fındığı da fındık fiyatını da monopsonik, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz yani üretenler belirleyeceğiz" dedi.

Türk fındık piyasasında tekel oluşturarak alıcı-satıcı işlemlerine ve fiyatlara müdahale ettiği iddiasıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yapılan başvuru sonucunda Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılan İtalyan firma Ferrero'nun Türkiye'de referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmayacağını ve piyasanın verimliliğini destekleyeceğini taahhüt etmesinin ardından soruşturma sonlandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık konusunda hassas olduklarının altını çizerek bu durumu şöyle değerlendirdi:

"Buradaki olayı, Rekabet Kurulu 'monopsoni' olarak yorumladı. Biz de o şekilde olduğunu göstermek istedik. Çünkü monopolde daha çok üreticinin tekelliği söz konusudur. Monopsoni ise alım gücünü kötüye kullanmak, rekabeti usulüne uygun kullanmamak yönünde çalışma oluyor ve bundan dolayı yapılan çalışmalarda rekabet kuralı önce haklı görerek bizi çalışmayı başlattı, sonra da taahhütler istedi. Taahhütler olmasaydı ceza durumuna düşecekti. Taahhütleri vererek sonucu olumlu bir şekilde bağladılar. Bunun neticesinde yani Türkiye'de bir fiyat açıklandığı zaman, özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanıyordu bu. Daha önceden 33 gün sonra İtalyan Ferrero firması böyle açıklamalar yapıyordu ve aynı zamanda da rekabetin kötüye kullanıldığını tespit ettiler ve bunun kararını verdiler."

"Fındık fiyatını artık biz belirleyeceğiz"

Türk üreticisinin ve aynı zamanda Türk fındığının bu noktada değerini daha iyi bulacağını aktaran Güler, "Şu anda 3 dolardan 4 dolar civarına çıktı fiyatı. Fiyatını ilk defa revize etti. Ordu'ya da geldiler benimle 5 saat kadar görüştüler. Ben de bu konuyu zaten senelerdir bu işte uğraştığımız bir konu olduğu için buradaki Türk fındığının aynı zamanda dışa bağımlılığını bizdeki fiyat mekanizmasındaki dışa bağımlılığını düzeltmiş olduk" diye konuştu.

"Haksız rekabeti önledik"

Güler, bundan sonra hem verim artırıcı çalışmalarla hem fiyatının daha rekabetçi bir ortamda gerçek değerini bulma noktasında iyi bir sonuç alacaklarını düşündüğünü belirterek, "İşin ilginç tarafı şu: Ordu tek başına İtalya'nın ürettiği fındığın 4 katını üretiyor ve bu noktada özellikle Ordu'nun böyle bir üstünlüğü var. Giresun'la beraber de daha fazla, yani yüzde 70'e yakın kısmını üretiyorlar ve böylece bir firma kendisi bu kadar hakim olmadığı halde gücünü kötüye kullanarak, rekabet şartlarını negatif kullanarak burada fiyat belirlemede haksız rekabete sebep oluyordu Bunu önlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, İtalya, Ordu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Hilmi Güler: Fındığı ve fındık fiyatını tekelleşen firmaların insafına bırakmayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Hilmi Güler: Fındığı ve fındık fiyatını tekelleşen firmaların insafına bırakmayacağız - Son Dakika
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