Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika
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Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti

29.03.2022 18:07
Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme neticesinde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesinin şehir ekonomisi adına doğru bir...

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme neticesinde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesinin şehir ekonomisi adına doğru bir karar olduğunu söyledi.

Başkan Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorun çözüldüğü belirterek, "Hasan Polatkan Havalimanımızın seferlerinin aynı şekilde devam edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililere Eskişehir OSB Yönetimi ve sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Alınan bu kararla havalimanımız Eskişehir ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam edecektir. İlerleyen yıllarda havalimanımızın artan yolcu potansiyeliyle ülkemizin önde gelen havaalanlarından biri olduğunu herkes görecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Organize Sanayi Bölgesi, Adil Karaismailoğlu, Hasan Polatkan, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti - Son Dakika


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